У Бєлгородській області РФ оголосили ракетну небезпеку
У російській Бєлгородській області попереджають про загрозу ракетного удару в понеділок, 5 лютого. Йдеться саме про місто Валуйки.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Ракетна небезпека в Бєлгородській області 5 лютого
Соцмережі з посиланням на РСЧС (Єдину державну систему попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій) повідомляють про ракетну небезпеку в Валуйках. Місцевих просять сидіти вдома та не підходити до вікон.
Що відомо про вибухи Росії
Нагадаємо, що потужний вибух було чути під російським Санкт-Петербургом 28 січня. Опісля звуків очевидці зафіксували густий дим.
Також ми повідомляли, що в російському Владивостоці прогриміла низка вибухів 23 січня. Вони стали причиною пожежі, яка спалахнула на двох електропідстанціях міста.
Додамо, що на вибухи скаржилися й мешканці російської Самари 22 січня. Опісля спалахнула пожежа на ринку, яка розгорілася на понад 1 000 м. кв.
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