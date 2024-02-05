У Бєлгородській області РФ оголосили ракетну небезпеку

Ракета летить нічним небом. Фото: kor.ill.in.ua

У російській Бєлгородській області попереджають про загрозу ракетного удару в понеділок, 5 лютого. Йдеться саме про місто Валуйки.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Ракетна небезпека в Бєлгородській області 5 лютого

Соцмережі з посиланням на РСЧС (Єдину державну систему попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій) повідомляють про ракетну небезпеку в Валуйках. Місцевих просять сидіти вдома та не підходити до вікон.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "БелПлюс"

Скриншот карти з місцем розміщення Валуйок в Бєлгородській області РФ

Що відомо про вибухи Росії

Нагадаємо, що потужний вибух було чути під російським Санкт-Петербургом 28 січня. Опісля звуків очевидці зафіксували густий дим.

Також ми повідомляли, що в російському Владивостоці прогриміла низка вибухів 23 січня. Вони стали причиною пожежі, яка спалахнула на двох електропідстанціях міста.

Додамо, що на вибухи скаржилися й мешканці російської Самари 22 січня. Опісля спалахнула пожежа на ринку, яка розгорілася на понад 1 000 м. кв.