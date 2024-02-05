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У Бєлгородській області РФ оголосили ракетну небезпеку

5 лютого 2024 01:03
оновлено: 01:18
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Інна Буряк
редактор
У Бєлгородській області РФ оголосили ракетну небезпеку
Ракета летить нічним небом. Фото: kor.ill.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російській Бєлгородській області попереджають про загрозу ракетного удару в понеділок, 5 лютого. Йдеться саме про місто Валуйки.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Соцмережі з посиланням на РСЧС (Єдину державну систему попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій) повідомляють про ракетну небезпеку в Валуйках. Місцевих просять сидіти вдома та не підходити до вікон.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "БелПлюс"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "БелПлюс"
Скриншот карти з місцем розміщення Валуйок в Бєлгородській області РФ
Скриншот карти з місцем розміщення Валуйок в Бєлгородській області РФ

Що відомо про вибухи Росії

Нагадаємо, що потужний вибух було чути під російським Санкт-Петербургом 28 січня. Опісля звуків очевидці зафіксували густий дим.

Також ми повідомляли, що в російському Владивостоці прогриміла низка вибухів 23 січня. Вони стали причиною пожежі, яка спалахнула на двох електропідстанціях міста.

Додамо, що на вибухи скаржилися й мешканці російської Самари 22 січня. Опісля спалахнула пожежа на ринку, яка розгорілася на понад 1 000 м. кв.

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Бєлгородська область
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небезпека
Росія

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