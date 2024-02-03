В Белгородской области жалуются на БпЛА — повреждены дома

Российские пожарные тушат огонь. Иллюстративное фото: росСМИ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на регион в ночь на 3 февраля была совершена атака БпЛА. Из-за падения обломков якобы сбитого дрона повреждены жилые дома.

Об этом Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

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По данным местного гауляйтера, в Новомосковском городском округе якобы работали силы ПВО, сбившие беспилотник. Традиционно без пострадавших, однако обломки нанесли повреждения инфраструктуре на хуторе Подольхи.

"В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, иссечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КАМАЗ. Домовой обход территории будет продлен в светлое время суток", — написал Гладков.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Что известно об атаках на Россию

Напомним, что беспилотники атаковали Санкт-Петербург 31 января. В городе гремели взрывы, а также поднялся пожар.

Также мы сообщали, что СБУ атаковала российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе 24 января. Повреждены установки для первичной переработки нефтепродуктов, в частности, вакуумные и атмосферные дистилляционные колонны.

Добавим, что взрывы прогремели в российском Владивостоке 23 января. Это привело к пожару на двух электроподстанциях города.