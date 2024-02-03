Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Белгородской области жалуются на БпЛА — повреждены дома arrow

В Белгородской области жалуются на БпЛА — повреждены дома

3 февраля 2024 04:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Белгородской области жалуются на БпЛА — повреждены дома
Российские пожарные тушат огонь. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на регион в ночь на 3 февраля была совершена атака БпЛА. Из-за падения обломков якобы сбитого дрона повреждены жилые дома.

Об этом Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

Читайте также:

Россияне жалуются на повреждения из-за сбитого БпЛА

По данным местного гауляйтера, в Новомосковском городском округе якобы работали силы ПВО, сбившие беспилотник. Традиционно без пострадавших, однако обломки нанесли повреждения инфраструктуре на хуторе Подольхи.

"В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, иссечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КАМАЗ. Домовой обход территории будет продлен в светлое время суток", — написал Гладков.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Что известно об атаках на Россию

Напомним, что беспилотники атаковали Санкт-Петербург 31 января. В городе гремели взрывы, а также поднялся пожар.

Также мы сообщали, что СБУ атаковала российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе 24 января. Повреждены установки для первичной переработки нефтепродуктов, в частности, вакуумные и атмосферные дистилляционные колонны.

Добавим, что взрывы прогремели в российском Владивостоке 23 января. Это привело к пожару на двух электроподстанциях города.

война
беспилотники
обстрелы
ПВО
Россия
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме