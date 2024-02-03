У Бєлгородській області скаржаться на БпЛА — пошкоджені будинки

Російські пожежники гасять вогонь. Ілюстративне фото: росЗМІ

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на регіон в ніч проти 3 лютого було здійснено атаку БпЛА. Через падіння уламків нібито збитого дрона пошкоджено житлові будинки.

Про це В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram.

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За даними місцевого гауляйтера, в Новомосковському міському окрузі нібито працювали сили ППО, що збили безпілотник. Традиційно без постраждалих, однак уламки завдали пошкоджень інфраструктурі на хуторі Подільхи.

"Внаслідок падіння уламків у хуторі Подільхи в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан, а також припаркований автомобіль КАМАЗ. Побудинковий обхід території буде продовжено у світлий час доби", — написав Гладков.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова

Що відомо про атаки на Росію

Нагадаємо, що безпілотники атакували Санкт-Петербург 31 січня. В місті гриміли вибухи, а також здійнялася пожежа.

Також ми повідомляли, що СБУ атакувала російський нафтопереробний завод в Туапсе 24 січня. Пошкоджено установки для первинної переробки нафтопродуктів, зокрема вакуумні та атмосферні дистиляційні колони.

Додамо, що вибухи пролунали в російському Владивостоці 23 січня. Це призвело до пожежі на двох електропідстанціях міста.