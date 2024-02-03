Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Бєлгородській області скаржаться на БпЛА — пошкоджені будинки arrow

У Бєлгородській області скаржаться на БпЛА — пошкоджені будинки

3 лютого 2024 04:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Бєлгородській області скаржаться на БпЛА — пошкоджені будинки
Російські пожежники гасять вогонь. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на регіон в ніч проти 3 лютого було здійснено атаку БпЛА. Через падіння уламків нібито збитого дрона пошкоджено житлові будинки.

Про це В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram.

Читайте також:

Росіяни скаржаться на пошкодження через збитий БпЛА

За даними місцевого гауляйтера, в Новомосковському міському окрузі нібито працювали сили ППО, що збили безпілотник. Традиційно без постраждалих, однак уламки завдали пошкоджень інфраструктурі на хуторі Подільхи.

"Внаслідок падіння уламків у хуторі Подільхи в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан, а також припаркований автомобіль КАМАЗ. Побудинковий обхід території буде продовжено у світлий час доби", — написав Гладков.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова

Що відомо про атаки на Росію

Нагадаємо, що безпілотники атакували Санкт-Петербург 31 січня. В місті гриміли вибухи, а також здійнялася пожежа.

Також ми повідомляли, що СБУ атакувала російський нафтопереробний завод в Туапсе 24 січня. Пошкоджено установки для первинної переробки нафтопродуктів, зокрема вакуумні та атмосферні дистиляційні колони.

Додамо, що вибухи пролунали в російському Владивостоці 23 січня. Це призвело до пожежі на двох електропідстанціях міста.

війна
безпілотники
обстріли
ППО
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі