У Бєлгородській області скаржаться на БпЛА — пошкоджені будинки
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на регіон в ніч проти 3 лютого було здійснено атаку БпЛА. Через падіння уламків нібито збитого дрона пошкоджено житлові будинки.
Про це В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram.
Росіяни скаржаться на пошкодження через збитий БпЛА
За даними місцевого гауляйтера, в Новомосковському міському окрузі нібито працювали сили ППО, що збили безпілотник. Традиційно без постраждалих, однак уламки завдали пошкоджень інфраструктурі на хуторі Подільхи.
"Внаслідок падіння уламків у хуторі Подільхи в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан, а також припаркований автомобіль КАМАЗ. Побудинковий обхід території буде продовжено у світлий час доби", — написав Гладков.
Що відомо про атаки на Росію
Нагадаємо, що безпілотники атакували Санкт-Петербург 31 січня. В місті гриміли вибухи, а також здійнялася пожежа.
Також ми повідомляли, що СБУ атакувала російський нафтопереробний завод в Туапсе 24 січня. Пошкоджено установки для первинної переробки нафтопродуктів, зокрема вакуумні та атмосферні дистиляційні колони.
Додамо, що вибухи пролунали в російському Владивостоці 23 січня. Це призвело до пожежі на двох електропідстанціях міста.
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