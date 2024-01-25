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Нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою метою СБУ, — джерела Новини.LIVE

25 січня 2024 11:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою метою СБУ, — джерела Новини.LIVE
Служба безпеки України. Фото: ssu.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Дрони, що належать до Служби безпеки, здійснили атаку на стратегічно значущий об'єкт противника. Йдеться про нафтопереробний завод у Туапсе.

Про це повідомили джерела Новини.

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Повідомляється, що внаслідок двох сильних вибухів, які сталися сьогодні вночі, на об'єкті спалахнула велика пожежа. Пошкоджено установки для первинної переробки нафтопродуктів, зокрема вакуумні та атмосферні дистиляційні колони.

"СБУ б'є вглиб Росії і продовжує атаки на об'єкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі йде багато сюрпризів, системна робота триває", — йдеться у повідомленні джерела.

Раніше кілька днів тому СБУ провела операцію на нафтовому комплексі "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області. Згідно з даними Bloomberg, після цих дій морський експорт нафти з Росії скоротився до мінімального рівня, істотно впливаючи на експортні показники Росії і зменшуючи її можливості у фінансуванні військових дій.

Нагадаємо, що в Туапсі Краснодарської області в Росії спалахнув нафтопереробний завод увечері 24 січня. Росіяни скаржаться на удар безпілотника.

Крім того, у РФ в ніч проти 24 січня в Челябінській області спалахнула пожежа. Вогонь охопив 3600 квадратних метрів меблевої фабрики.

Також ми писали, що 22 січня в російському місті Самара спалахнула пожежа на ринку. Наразі площа пожежі становить уже понад 1000 кв.

СБУ
вибух
завод
обстріли
спецоперація
нафта
дрони
війна в Україні
Росія

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