Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью СБУ, — источники Новини.LIVE
Дроны, принадлежащие Службе безопасности, осуществили атаку на стратегически значимый объект противника. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе.
Об этом сообщили источники Новини.LIVE
Нефтеперерабатывающий завод в РФ стал целью СБУ
Сообщается, что в результате двух сильных взрывов, произошедших сегодня ночью, на объекте вспыхнул крупный пожар. Повреждены были установки для первичной переработки нефтепродуктов, в частности вакуумные и атмосферные дистилляционные колонны.
"СБУ бьет вглубь России и продолжает атаки на объекты, которые не только имеют важное значение для экономики России, но и обеспечивают топливом вражеские войска. Продолжение следует много сюрпризов, системная работа продолжается", — говорится в сообщении источника.
Ранее, несколько дней назад, СБУ провела операцию на нефтяном комплексе "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области. Согласно данным Bloomberg, после этих действий морской экспорт нефти из России сократился до минимального уровня, оказывая существенное влияние на экспортные показатели России и уменьшая ее возможности в финансировании военных действий.
Напомним, что в Туапсе Краснодарской области в России загорелся нефтеперерабатывающий завод вечером 24 января. Россияне жалуются на удар беспилотника.
Кроме того, в РФ в ночь на 24 января в Челябинской области вспыхнул пожар. Огонь охватил 3 600 квадратных метров мебельной фабрики.
Также мы писали, что 22 января в российском городе Самара загорелся пожар на рынке. В настоящее время площадь пожара составляет уже более 1000 кв.
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