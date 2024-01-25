Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью СБУ, — источники Новини.LIVE

Служба безопасности Украины. Фото: ssu.gov.ua

Дроны, принадлежащие Службе безопасности, осуществили атаку на стратегически значимый объект противника. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE

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Нефтеперерабатывающий завод в РФ стал целью СБУ

Сообщается, что в результате двух сильных взрывов, произошедших сегодня ночью, на объекте вспыхнул крупный пожар. Повреждены были установки для первичной переработки нефтепродуктов, в частности вакуумные и атмосферные дистилляционные колонны.

"СБУ бьет вглубь России и продолжает атаки на объекты, которые не только имеют важное значение для экономики России, но и обеспечивают топливом вражеские войска. Продолжение следует много сюрпризов, системная работа продолжается", — говорится в сообщении источника.

Ранее, несколько дней назад, СБУ провела операцию на нефтяном комплексе "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области. Согласно данным Bloomberg, после этих действий морской экспорт нефти из России сократился до минимального уровня, оказывая существенное влияние на экспортные показатели России и уменьшая ее возможности в финансировании военных действий.

Напомним, что в Туапсе Краснодарской области в России загорелся нефтеперерабатывающий завод вечером 24 января. Россияне жалуются на удар беспилотника.

Кроме того, в РФ в ночь на 24 января в Челябинской области вспыхнул пожар. Огонь охватил 3 600 квадратных метров мебельной фабрики.

Также мы писали, что 22 января в российском городе Самара загорелся пожар на рынке. В настоящее время площадь пожара составляет уже более 1000 кв.