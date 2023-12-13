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В Беларуси жалуются на "угрозу" со стороны Польши — подробности

13 декабря 2023 17:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Беларуси жалуются на "угрозу" со стороны Польши — подробности
Спецназ КГБ Беларуси. Фото: КГБ Беларуси
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В КГБ Беларуси заявили, что Польша якобы готовится к "терактам и захватам" на территории страны. Там полагают, что для этого проходят подготовку семь групп.

Об этом заявил глава КГБ Иван Тертель, пишут белорусские СМИ.

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По словам главы Комитета, сейчас на территории Польши "готовятся" семь так называемых хоругвей для якобы проведения терактов и захвата объектов в Беларуси.

"Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а. Ею руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то учился в Военной академии и бежал за границу. Он скрывается под псевдонимом "Шляхтич", — сказал Тертель.

Виг заверил, что известны имена сотрудников польских спецслужб, курирующих деятельность этих хоругвей. Также Тертель намекнул на угрозу начала масштабной войны.

"Украинские, польские, прибалтийские коллеги должны смотреть, чтобы это оружие не вернулось против них. Мы неоднократно получали информацию, что эта публика хотела бы осуществить провокации с применением методов 1939 года. Мы помним, с чего начиналась Вторая мировая война – с провокации немцев с использованием польской формы одежды", — добавил глава КГБ.

Напомним, что в Беларуси к пограничным войскам было призвано рекордное количество срочников за последние десять лет. Уже 25 ноября новоизбранные призывники приняли присягу.

Также мы писали, что диктатор Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке может привести к Третьей мировой войне. Он решил, что это возможно, если Соединенные Штаты и Израиль вместе выступят против Ирана.

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