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У Білорусі скаржаться на "загрозу" з боку Польщі — подробиці

13 грудня 2023 17:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Білорусі скаржаться на "загрозу" з боку Польщі — подробиці
Спецпризначенці КДБ Білорусі. Фото: КДБ Білорусі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У КДБ Білорусі заявили, що Польща нібито готується до "терактів і захоплення" на території країни. Там вважають, що для цього проходять підготовку сім груп.

Про це заявив голова КДБ Іван Тертель, пишуть білоруські ЗМІ.

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За словами очільника Комітету, наразі на території Польщі "готуються" сім так званих хоругв для нібито проведення терактів та захоплення об'єктів у Білорусі.

"Найбільш агресивна хоругва тренується в Білостоці на вулиці кардинала Вишинського, 6а. Нею керує наш громадянин Асадулаєв 1991 року народження, який колись навчався у Військовій академії і втік за кордон. Він ховається під псевдонімом "Шляхтич". Це одна з найбільш агресивних структур", — сказав Тертель.

Віг запевнив, що відомі імена співробітників польських спецслужб, які курують діяльність цих хоругв. Також Тертель натякнув на загрозу початку масштабної війни.

"Українські, польські, прибалтійські колеги повинні дивитися, щоб ця зброя не повернулася проти них. Ми неодноразово отримували інформацію, що ця публіка хотіла б здійснити провокації із застосуванням методів 1939 року. Ми пам'ятаємо, з чого починалася Друга світова війна – з провокації німців із використанням польської форми одягу", — додав голова КДБ.

Нагадаємо, що у Білорусі до прикордонних військ було призвано рекордну кількість строковиків за останні десять років. Вже 25 листопада новообрані призовники склали присягу.

Також ми писали, що диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході може призвести до Третьої світової війни. Він вирішив, що таке можливо, якщо Сполучені Штати та Ізраїль разом виступлять проти Ірану.

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