В Брянской области пожаловались на атаку БпЛА

Беспилотник в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео росСМИ

В ночь на 20 января в Брянской области якобы был сбит украинский БпЛА. Местные власти традиционно утверждают, что пострадавших и разрушений нет.

Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Клинцовским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — написал он.

По его словам, оперативные службы работают на месте.

Также он выразил "благодарность подразделениям ПВО".

Скриншот сообщения из Telegram Александра Богомаза

"Обстрел" Белгородской области

В свою очередь местные СМИ Белгорода сообщали сегодня утром, что ведется "обстрел" Краснояружского района, село Вязовое. Там призвали местных находиться в укрытиях.

После этого подробностей по поводу такой "атаки" не было.

Скриншот сообщения из Telegram "Новости Белгорода"

Отметим, что российские захватчики нанесли очередной удар с артиллерии по Купянску Харьковской области сегодня, 20 января. В городе пострадал жилой дом.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в регионе проведут эвакуацию местных жителей. По его словам, россияне могут выехать в Старый Оскол или Губкин.