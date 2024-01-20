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В Брянской области пожаловались на атаку БпЛА

20 января 2024 11:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Брянской области пожаловались на атаку БпЛА
Беспилотник в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В ночь на 20 января в Брянской области якобы был сбит украинский БпЛА. Местные власти традиционно утверждают, что пострадавших и разрушений нет.

Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Клинцовским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — написал он.

По его словам, оперативные службы работают на месте.

Также он выразил "благодарность подразделениям ПВО".

сбивание БпЛА в Брянской области
Скриншот сообщения из Telegram Александра Богомаза

"Обстрел" Белгородской области

В свою очередь местные СМИ Белгорода сообщали сегодня утром, что ведется "обстрел" Краснояружского района, село Вязовое. Там призвали местных находиться в укрытиях.

После этого подробностей по поводу такой "атаки" не было.

обстрел Белгородской области
Скриншот сообщения из Telegram "Новости Белгорода"

Отметим, что российские захватчики нанесли очередной удар с артиллерии по Купянску Харьковской области сегодня, 20 января. В городе пострадал жилой дом.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в регионе проведут эвакуацию местных жителей. По его словам, россияне могут выехать в Старый Оскол или Губкин.

война
беспилотники
ПВО
Белгородская область
Россия

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