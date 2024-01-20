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У Брянській області поскаржилися на атаку БпЛА

20 січня 2024 11:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Брянській області поскаржилися на атаку БпЛА
Безпілотник в небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В ніч проти 20 січня в Брянській області начебто було збито український БпЛА. Місцева влада традиційно стверджує, що постраждалих та руйнувань немає.

Про це заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз. 

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"Силами ППО Міністерства оборони РФ припинено атаку українських терористів. Над Клинцовським районом знищено безпілотний літальний апарат літакового типу", — написав він.

За його словами, оперативні служби працюють на місці. 

Також він висловив "вдячність підрозділам ППО". 

збиття БпЛА у Брянській області
Скриншот допису з Telegram Олександра Богомаза

"Обстріл" Бєлгородської області

Своєю чергою місцеві ЗМІ Бєлгорода повідомляли сьогодні вранці, що ведеться "обстріл" Красноярузького району, село В'язове. Там закликали місцевих перебувати в укриттях. 

Після цього подробиць щодо такої "атаки" не було. 

обстріл Бєлгородської області
Скриншот допису з Telegram "Новости Белгорода"

Зазначимо, що російські загарбники завдали чергового удару з артилерії по Куп'янську, що на Харківщині, сьогодні, 20 січня. У місті зазнав руйнувань житловий будинок.

Нагадаємо, раніше губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні проведуть евакуацію місцевих. За його словами, росіяни можуть виїхати до Старого Осколу або Губкіна. 

війна
безпілотники
ППО
Бєлгородська область
Росія

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