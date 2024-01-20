У Брянській області поскаржилися на атаку БпЛА
В ніч проти 20 січня в Брянській області начебто було збито український БпЛА. Місцева влада традиційно стверджує, що постраждалих та руйнувань немає.
Про це заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.
Що відомо про збиття безпілотника в РФ
"Силами ППО Міністерства оборони РФ припинено атаку українських терористів. Над Клинцовським районом знищено безпілотний літальний апарат літакового типу", — написав він.
За його словами, оперативні служби працюють на місці.
Також він висловив "вдячність підрозділам ППО".
"Обстріл" Бєлгородської області
Своєю чергою місцеві ЗМІ Бєлгорода повідомляли сьогодні вранці, що ведеться "обстріл" Красноярузького району, село В'язове. Там закликали місцевих перебувати в укриттях.
Після цього подробиць щодо такої "атаки" не було.
Зазначимо, що російські загарбники завдали чергового удару з артилерії по Куп'янську, що на Харківщині, сьогодні, 20 січня. У місті зазнав руйнувань житловий будинок.
Нагадаємо, раніше губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні проведуть евакуацію місцевих. За його словами, росіяни можуть виїхати до Старого Осколу або Губкіна.
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