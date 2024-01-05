У Бєлгороді планують евакуацію місцевих через обстріли

Бєлгород після обстрілу. Фото: росЗМІ

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні проведуть евакуацію місцевих. За його словами, росіяни можуть виїхати до Старого Осколу або Губкіна.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Так, губернатор Гладков заявив, що до нього звернулися місцеві з проханням про евакуацію.

"Вже сьогодні ми готові вас перевезти в Старий Оскол і Губкін, де ви будете знаходитись у досить комфортних умовах, у теплих та безпечних номерах. Ви будете там стільки часу, скільки це буде необхідно", — зазначив він.

Як відомо, Старий Оскол знаходиться в 141 км від Бєлгорода, а Губкін — в 118 км.\

Скриншот допису Гладкова

Скриншот допису Гладкова

Нагадаємо, що вночі 5 січня у РФ знову було неспокійно. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про збиття 10 цілей на підльоті до Бєлгорода.

Також ми писали, що обстріл російського Бєлгорода 30 грудня могли організувати спецслужби РФ. На це вказує поява в українському інформаційному просторі перед цією атакою вкидів із вимогами "удару відплати" по житлових кварталах російських міст.

Крім того, кількість загиблих в Бєлгороді внаслідок атаки 30 грудня зросла до 24.