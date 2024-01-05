В Белгороде планируют эвакуацию местных из-за обстрелов
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в регионе будет проведена эвакуация местных. По его словам, россияне могут выехать в Старый Оскол или Губкин.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Обстрелы Белгорода
Так, губернатор Гладков заявил, что к нему обратились местные жители с просьбой об эвакуации.
"Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах. Вы будете там столько времени, сколько это будет необходимо", — отметил он.
Как известно, Старый Оскол находится в 141 км от Белгорода, а Губкин — в 118 км.
Напомним, что ночью 5 января в РФ снова было неспокойно. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об уничтожении 10 целей на подлете в Белгород.
Также мы писали, что обстрелы российского Белгорода 30 декабря могли организовать спецслужбы РФ. На это указывает появление в украинском информационном пространстве перед этой атакой вбросов с требованиями "удара возмездия" по жилым кварталам российских городов.
Кроме того, количество погибших в Белгороде в результате атаки 30 декабря возросло до 24.
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