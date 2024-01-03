Вибухи у Бєлгороді — це інформаційна атака ФСБ на Україну
Обстріл російського Бєлгорода 30 грудня могли організувати спецслужби РФ. На це вказує поява в українському інформаційному просторі перед цією атакою вкидів із вимогами "удару відплати" по житлових кварталах російських міст.
Російські спецслужби цілком могли організувати удар по центру Бєлгорода для того, аби звинуватити Україну і українців у бажання бити по цивільному населенню РФ. В такій ситуації вони могли самі обстріляти власне місто.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Удар по Бєлгороду міг завдаватися з території РФ
За словами Дмитра Снєгирьова, обстріл Бєлгорода 30 грудня могли організувати російські спецслужби.
"Зокрема, підігнати до кордону з Україною ракетні системи залпового вогню і ударити по центру міста", — пояснив експерт.
Навіщо Росії ця інформаційна спецоперація
На такий можливий варіант може вказувати те, що відразу після обстрілу українських міст 29 грудня в український інформаційний простір була вкинута теза про "удар відплати" по житлових кварталах російських міст.
"За цим вкидом цілком може стояти саме Росія, яка намагається дискредитувати Україну та її армію в очах західних партнерів", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.
Нагадаємо, що 30 грудня сталися вибухи у російському Бєлгороді.
Новини.LIVE уже писали про те, кому була вигідна атака на Бєлгород – Росії чи Україні.
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