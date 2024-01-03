Вибухи у Бєлгороді — це інформаційна атака ФСБ на Україну

Наслідки обстрілу Бєлгорода 30 грудня. Фото: Reuters/Stringer

Обстріл російського Бєлгорода 30 грудня могли організувати спецслужби РФ. На це вказує поява в українському інформаційному просторі перед цією атакою вкидів із вимогами "удару відплати" по житлових кварталах російських міст.

Російські спецслужби цілком могли організувати удар по центру Бєлгорода для того, аби звинуватити Україну і українців у бажання бити по цивільному населенню РФ. В такій ситуації вони могли самі обстріляти власне місто.

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Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Удар по Бєлгороду міг завдаватися з території РФ

За словами Дмитра Снєгирьова, обстріл Бєлгорода 30 грудня могли організувати російські спецслужби.

"Зокрема, підігнати до кордону з Україною ракетні системи залпового вогню і ударити по центру міста", — пояснив експерт.

Навіщо Росії ця інформаційна спецоперація

На такий можливий варіант може вказувати те, що відразу після обстрілу українських міст 29 грудня в український інформаційний простір була вкинута теза про "удар відплати" по житлових кварталах російських міст.

"За цим вкидом цілком може стояти саме Росія, яка намагається дискредитувати Україну та її армію в очах західних партнерів", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що 30 грудня сталися вибухи у російському Бєлгороді.

Новини.LIVE уже писали про те, кому була вигідна атака на Бєлгород – Росії чи Україні.