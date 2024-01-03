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Взрывы в Белгороде — это информационная атака ФСБ на Украину

3 января 2024 22:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Взрывы в Белгороде — это информационная атака ФСБ на Украину
Последствия обстрелов Белгорода 30 декабря. Фото: Reuters/Stringer
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Обстрел российского Белгорода 30 декабря могли организовать спецслужбы РФ. На это указывает появление в украинском информационном пространстве перед этой атакой вбросов с требованиями "удара возмездия" по жилым кварталам российских городов.

Российские спецслужбы вполне могли организовать удар по центру Белгорода для того, чтобы обвинить Украину и украинцев в желании бить по гражданскому населению РФ. В такой ситуации они могли сами обстрелять свой город.

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Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Удар по Белгороду мог наноситься с территории РФ

По словам Дмитрия Снегирева, обстрелы Белгорода 30 декабря могли организовать российские спецслужбы.

"В частности, подогнать к границе с Украиной ракетные системы залпового огня и ударить по центру города", — объяснил эксперт.

Зачем России эта информационная спецоперация

На такой возможный вариант может указывать, что сразу после обстрела украинских городов 29 декабря в украинское информационное пространство был вброшен тезис об "ударе возмездия" по жилым кварталам российских городов.

"За этим вбросом вполне может стоять именно Россия, которая пытается дискредитировать Украину и ее армию в глазах западных партнеров", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, 30 декабря произошли взрывы в российском Белгороде.

Новини.LIVE уже писали о том, кому была выгодна атака на Белгород — России или Украине.

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