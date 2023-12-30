В британской разведке посчитали, сколько РФ будет восстанавливать армию

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Число убитого личного состава российской армии возросло по сравнению с 2022 годом. В результате в России уйдет около десяти лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Об этом сообщает минобороны Британии.

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Потери России на войне в Украине

"В течение 2023 года среднесуточное количество потерь россиян в Украине выросло почти на 300 человек по сравнению с 2022 годом", — говорится в сообщении.

Так, увеличение потерь на войне в Украине свидетельствует о наборе в ряды вооруженных сил России солдат более низкого уровня подготовки.

Если потери и дальше будут таковыми, то к 2025 году у России будет более полумиллиона убитых и раненых за три года войны.

Как следствие — восстановление профессиональной армии в России может занять до десяти лет.

Скриншот сводки разведки Британии

Напомним, что в британской разведке заявили, что уничтожение крупного десантного корабля ВМС РФ "Новочеркасск" повлияет на материально-техническое обеспечение оккупантов в Крыму. Это серьезный урон для России, поскольку Путин планировал использовать свои морские силы для проведения значительных десантных нападений.

Также мы писали, что в министерстве обороны Великобритании отреагировали на массированный российский обстрел в ночь на 29 декабря. Ведомство объявило об отправке в Украину "сот зенитных ракет" для британских комплексов ПВО.