Британська розвідка оцінила можливості РФ після втрати корабля "Новочеркаськ"

Пожежа у порту Феодосії після удару крилатою ракетою по ВДК "Новочеркаськ". Фото: соцмережі

Знищення великого десантного корабля ВМС РФ "Новочеркаськ" вплине на матеріально-технічне забезпечення окупантів у Криму. Це серйозна втрата для Росії, оскільки Путін планував використати свої морські сили для проведення значних десантних нападів.

Про це повідомило міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки.

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На що вплине знищення корабля "Новочеркаськ"

У британській розвідці нагадали, що 25 грудня корабель "Новочеркаськ" ВМС Росії був повністю знищений внаслідок українського удару по порту у Феодосії. Дані з відкритих джерел свідчать про те, що, швидше за все, судно перевозило вибуховий вантаж, коли воно зазнало удару, що спричинило сильний вторинний вибух і остаточне знищення корабля.

Зазначається, що Росія, ймовірно, планувала використати свої морські сили для проведення значних десантних нападів під час вторгнення і нарощувала кількість суден у Чорному морі.

"Оскільки війна затягнулася, кораблі стали частіше використовуватися для забезпечення матеріально-технічної підтримки. Це важлива роль, оскільки вона посилює життєво важливе та відносно крихке автомобільне та залізничне сполучення Кримського мосту, який з’єднує Крим із Росією", — йдеться у повідомленні.

Водночас в британській розвідці додали, що за час війни РФ втратила вже три кораблі: "Саратов", який затонув 24 березня 2022 року, а "Мінськ" був функціонально знищений у сухому доці 13 вересня 2023 року. Ще два підводні човни, ймовірно, були пошкоджені.

Допис британської розвідки в Х. Фото: Міноборони ВБ

Нагадаємо, що в окупованому Криму в Феодосії ВПС України знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", через що росіяни влаштували виття у соцмережах.

Як пізніше з'ясувалося, на кораблі були іранські дрони-камікадзе Shahed, які, ймовірно, і здетонували внаслідок ланцюгової детонації. Водночас кримські гауляйтери розпочали розшук тих, хто опублікував відео знищення корабля.

Також повідомляється, що на борту знищеного у Феодосії російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" міг перебувати командир корабля. Станом на сьогодні зв'язку з ним досі немає.

Загалом внаслідок знищення корабля 33 моряки вважаються зниклими безвісти, ще 23 людини — поранені, а одна загинула, заявили в РФ.