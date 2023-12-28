Британська розвідка оцінила можливості РФ після втрати корабля "Новочеркаськ"
Знищення великого десантного корабля ВМС РФ "Новочеркаськ" вплине на матеріально-технічне забезпечення окупантів у Криму. Це серйозна втрата для Росії, оскільки Путін планував використати свої морські сили для проведення значних десантних нападів.
Про це повідомило міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки.
На що вплине знищення корабля "Новочеркаськ"
У британській розвідці нагадали, що 25 грудня корабель "Новочеркаськ" ВМС Росії був повністю знищений внаслідок українського удару по порту у Феодосії. Дані з відкритих джерел свідчать про те, що, швидше за все, судно перевозило вибуховий вантаж, коли воно зазнало удару, що спричинило сильний вторинний вибух і остаточне знищення корабля.
Зазначається, що Росія, ймовірно, планувала використати свої морські сили для проведення значних десантних нападів під час вторгнення і нарощувала кількість суден у Чорному морі.
"Оскільки війна затягнулася, кораблі стали частіше використовуватися для забезпечення матеріально-технічної підтримки. Це важлива роль, оскільки вона посилює життєво важливе та відносно крихке автомобільне та залізничне сполучення Кримського мосту, який з’єднує Крим із Росією", — йдеться у повідомленні.
Водночас в британській розвідці додали, що за час війни РФ втратила вже три кораблі: "Саратов", який затонув 24 березня 2022 року, а "Мінськ" був функціонально знищений у сухому доці 13 вересня 2023 року. Ще два підводні човни, ймовірно, були пошкоджені.
Нагадаємо, що в окупованому Криму в Феодосії ВПС України знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", через що росіяни влаштували виття у соцмережах.
Як пізніше з'ясувалося, на кораблі були іранські дрони-камікадзе Shahed, які, ймовірно, і здетонували внаслідок ланцюгової детонації. Водночас кримські гауляйтери розпочали розшук тих, хто опублікував відео знищення корабля.
Також повідомляється, що на борту знищеного у Феодосії російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" міг перебувати командир корабля. Станом на сьогодні зв'язку з ним досі немає.
Загалом внаслідок знищення корабля 33 моряки вважаються зниклими безвісти, ще 23 людини — поранені, а одна загинула, заявили в РФ.
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