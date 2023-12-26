Ураження ВДК "Новочеркаськ" — росіяни влаштували істерику у соцмережах

Росіяни на Червоній площі у Москві. Фото: росЗМІ

Вночі 26 грудня у Феодосії вдалося знищити великий десантний корабель "Новочеркаськ" чорноморського флоту РФ. Росіяни дуже гостро відреагували на цю подію і закликали до ударів по Києву.

Про це стало відомо із російських соцмереж.

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У коментарях до новини про удар по "Новочеркаську" у різних Z-пабліках росіяни б'ються в істериці. Вони традиційно вимагають вдарити по Києву ядерною ракетою та згадують про так звані "червоні лінії".

Росіяни пишуть у коментарях: "Все. Це межа. Мочити!", "Хороша відповідь потрібна. Шкода, не завжди це робимо", "Доки терпіти будемо?", "Фашистів потрібно знищувати, а не няньчиться", "Довбана толерантність Росії, пора закінчувати з цим", "Ну сподіваюся після цього хоч би, по офісу зеленого клоуна жахнемо???", "Коли вже цих долб** саджатимуть на пляшку... Стільки відео у х*хлопід**сів вже, це п*здець якийсь. ...Йоб*немо ТЯО по Києву, за*бали вже няньчиться".

Скриншот коментарів росіян

Скриншот коментарів росіян

Також росіяни вважають мало не підлістю ураження воєнної цілі противника, що знаходиться на окупованій території України: "Там був такий страшний вибух....х*хли вже вихваляються на своїх ресурсах", "Коли хтось програє, він починає грати нечесно. До цього треба бути готовими".

А російські пропагандисти ураження корабля у Феодосії називають "ворожою атакою на місто". Наприклад Маргарита Симоньян написала, що "у Феодосії постраждали люди, пошкоджений автомобіль".

Скриншот допису Симоньян

Також про "ворожу атаку" на Феодосію повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. Він визнав детонацію та заявив, що пожежа була локалізована.

Скриншот допису Аскьонова

Крім того, російських коментаторів обурив факт появи у мережі відео з наслідками удару. Вони не можуть визнати, що на території Криму досі є багато українців, які чекають на деокупацію.

Нагадаємо, що в окупованому Криму знову було неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.

Також ми писали, що гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що внаслідок нічної атаки на Феодосію відомо про одного загиблого та двох поранених.

Крім того, перша спроба атакувати ВДК "Новочеркаськ" була 24 березня 2022 року в порту окупованого Бердянська. Але сьогодні корабель окупантів вдалося добити.