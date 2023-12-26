Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ураження ВДК "Новочеркаськ" — росіяни влаштували істерику у соцмережах arrow

Ураження ВДК "Новочеркаськ" — росіяни влаштували істерику у соцмережах

26 грудня 2023 09:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ураження ВДК "Новочеркаськ" — росіяни влаштували істерику у соцмережах
Росіяни на Червоній площі у Москві. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вночі 26 грудня у Феодосії вдалося знищити великий десантний корабель "Новочеркаськ" чорноморського флоту РФ.  Росіяни дуже гостро відреагували на цю подію і закликали до ударів по Києву.

Про це стало відомо із російських соцмереж.

Читайте також:

Реакція росіян на ураження ВДК Новочеркаськ

У коментарях до новини про удар по "Новочеркаську" у різних Z-пабліках росіяни б'ються в істериці. Вони традиційно вимагають вдарити по Києву ядерною ракетою та згадують про так звані "червоні лінії".

Росіяни пишуть у коментарях: "Все. Це межа. Мочити!", "Хороша відповідь потрібна. Шкода, не завжди це робимо", "Доки терпіти будемо?", "Фашистів потрібно знищувати, а не няньчиться", "Довбана толерантність Росії, пора закінчувати з цим", "Ну сподіваюся після цього хоч би, по офісу зеленого клоуна жахнемо???", "Коли вже цих долб** саджатимуть на пляшку... Стільки відео у х*хлопід**сів вже, це п*здець якийсь. ...Йоб*немо ТЯО по Києву, за*бали вже няньчиться".

null
Скриншот коментарів росіян
null
Скриншот коментарів росіян

Також росіяни вважають мало не підлістю ураження воєнної цілі противника, що знаходиться на окупованій території України: "Там був такий страшний вибух....х*хли вже вихваляються на своїх ресурсах", "Коли хтось програє, він починає грати нечесно. До цього треба бути готовими".

А російські пропагандисти ураження корабля у Феодосії називають "ворожою атакою на місто". Наприклад Маргарита Симоньян написала, що "у Феодосії постраждали люди, пошкоджений автомобіль".

null
Скриншот допису Симоньян

Також про "ворожу атаку" на Феодосію повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. Він визнав детонацію та заявив, що пожежа була локалізована. 

null
Скриншот допису Аскьонова

Крім того, російських коментаторів обурив факт появи у мережі відео з наслідками удару. Вони не можуть визнати, що на території Криму досі є багато українців, які чекають на деокупацію. 

Нагадаємо, що в окупованому Криму знову було неспокійно. У ніч проти 26 грудня там зайнялася потужна пожежа. Місцеві повідомили про серію вибухів.

Також ми писали, що гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що внаслідок нічної атаки на Феодосію відомо про одного загиблого та двох поранених.

Крім того, перша спроба атакувати ВДК "Новочеркаськ" була 24 березня 2022 року в порту окупованого Бердянська. Але сьогодні корабель окупантів вдалося добити. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Росіяни продовжують прикриватись ЗАЕС та обстрілювати мирні міста, — мер Енергодара - 80x80

Росіяни продовжують прикриватись ЗАЕС та обстрілювати мирні міста, — мер Енергодара

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі