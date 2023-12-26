Поражение КДК "Новочеркасск" — россияне устроили истерику в соцсетях

Россияне на Красной площади в Москве. Фото: росСМИ

Ночью 26 декабря в Феодосии удалось уничтожить крупный десантный корабль "Новочеркасск" черноморского флота РФ. Россияне очень остро отреагировали на это событие и призывали к ударам по Киеву.

Об этом стало известно из российских соцсетей.

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В комментариях к новости об ударе по "Новочеркасску" в разных Z-пабликах россияне дерутся в истерике. Они традиционно требуют ударить по Киеву ядерной ракетой и вспоминают о так называемых "красных линиях".

Россияне пишут в комментариях: "Все. Это предел. Мочить!" , "Хороший ответ нужен. Жаль, не всегда это делаем", "Пока терпеть будем?" , "Фашистов нужно уничтожать, а не нянчиться", "Долбаная толерантность России, пора заканчивать с этим", "Ну надеюсь после этого хотя бы, по офису зеленого клоуна ужаснем???", "Когда уже этих долб** будут сажать на бутылку... Столько видео у х*хлопид** сел уже, это пздец какой-то. ...Еб*нем ТЯО по Киеву, за*бали уже нянчится".

Скриншот комментариев россиян

Скриншот комментариев россиян

Также россияне считают чуть ли не подлостью поражения военной цели противника, находящегося на оккупированной территории Украины: "Там был такой страшный взрыв....х*хлы уже хвастаются на своих ресурсах", "Когда кто-то проигрывает, он начинает играть нечестно. нужно быть готовыми".

А российские пропагандисты поражения корабля в Феодосии называют "вражеской атакой на город". Например, Маргарита Симоньян написала, что "в Феодосии пострадали люди, поврежденный автомобиль".

Скриншот поста Симоньян

Также о "вражеской атаке" на Феодосию сообщил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. Он признал детонацию и заявил, что пожар был локализован.

Скриншот постов Аскенова

Кроме того, российские комментаторы возмутили факт появления в сети видео с последствиями удара. Они не могут признать, что на территории Крыма до сих пор много украинцев, ожидающих деоккупацию.

Напомним, что в оккупированном Крыму снова было неспокойно. В ночь на 26 декабря там загорелся мощный пожар. Местные сообщили о серии взрывов.

Также мы писали, что гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате ночной атаки на Феодосию известно об одном погибшем и двух раненых.

Кроме того, первая попытка атаковать ВДК "Новочеркасск" была 24 марта 2022 года в порту оккупированного Бердянска. Но сегодня корабль оккупантов удалось добить.