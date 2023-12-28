Британская разведка оценила возможности РФ после потери корабля "Новочеркасск"
Уничтожение крупного десантного корабля ВМС РФ "Новочеркасск" повлияет на материально-техническое обеспечение оккупантов в Крыму. Это серьезная потеря для России, поскольку Путин планировал использовать свои морские силы для проведения значительных десантных нападений.
Об этом сообщило министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.
На что повлияет уничтожение корабля "Новочеркасск"
В британской разведке напомнили, что 25 декабря корабль "Новочеркасск" ВМС России был полностью уничтожен в результате украинского удара по порту в Феодосии. Данные из открытых источников свидетельствуют, что, скорее всего, судно перевозило взрывной груз, когда оно потерпело удар, повлекший сильный вторичный взрыв и окончательное уничтожение корабля.
Отмечается, что Россия, вероятно, планировала использовать свои морские силы для проведения значительных десантных нападений во время вторжения, и наращивала количество судов в Черном море.
"Поскольку война затянулась, корабли стали чаще использоваться для обеспечения материально-технической поддержки. Это важная роль, поскольку она усиливает жизненно важное и относительно хрупкое автомобильное и железнодорожное сообщение Крымского моста, соединяющего Крым с Россией", — говорится в сообщении.
В то же время в британской разведке добавили, что за время войны РФ потеряла уже три корабля: "Саратов", затонувший 24 марта 2022 года, а "Минск" был функционально уничтожен в сухом доке 13 сентября 2023 года. Еще две подлодки, вероятно, были повреждены.
Напомним, что в оккупированном Крыму в Феодосии ВВС Украины уничтожили российский крупный десантный корабль "Новочеркасск", из-за чего россияне устроили вой в соцсетях.
Как позже выяснилось, на корабле были иранские дроны-камикадзе Shahed, которые, вероятно, и сдетонировали в результате цепной детонации. В то же время крымские гауляйтеры приступили к розыску тех, кто опубликовал видео уничтожения корабля.
Также сообщается, что на борту уничтоженного в Феодосии русского крупного десантного корабля "Новочеркасск" мог находиться командир корабля. По состоянию на сегодня связи с ним до сих пор нет.
Всего в результате уничтожения корабля 33 моряка считаются пропавшими без вести, еще 23 человека ранены, а один погиб, заявили в РФ.
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