Британская разведка оценила возможности РФ после потери корабля "Новочеркасск"

Пожар в Феодосийском порту после удару по БДК "Новочеркасск". Фото: соцсети

Уничтожение крупного десантного корабля ВМС РФ "Новочеркасск" повлияет на материально-техническое обеспечение оккупантов в Крыму. Это серьезная потеря для России, поскольку Путин планировал использовать свои морские силы для проведения значительных десантных нападений.

Об этом сообщило министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

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На что повлияет уничтожение корабля "Новочеркасск"

В британской разведке напомнили, что 25 декабря корабль "Новочеркасск" ВМС России был полностью уничтожен в результате украинского удара по порту в Феодосии. Данные из открытых источников свидетельствуют, что, скорее всего, судно перевозило взрывной груз, когда оно потерпело удар, повлекший сильный вторичный взрыв и окончательное уничтожение корабля.

Отмечается, что Россия, вероятно, планировала использовать свои морские силы для проведения значительных десантных нападений во время вторжения, и наращивала количество судов в Черном море.

"Поскольку война затянулась, корабли стали чаще использоваться для обеспечения материально-технической поддержки. Это важная роль, поскольку она усиливает жизненно важное и относительно хрупкое автомобильное и железнодорожное сообщение Крымского моста, соединяющего Крым с Россией", — говорится в сообщении.

В то же время в британской разведке добавили, что за время войны РФ потеряла уже три корабля: "Саратов", затонувший 24 марта 2022 года, а "Минск" был функционально уничтожен в сухом доке 13 сентября 2023 года. Еще две подлодки, вероятно, были повреждены.

Сообщение британской разведки в Х. Фото: Минобороны ВБ

Напомним, что в оккупированном Крыму в Феодосии ВВС Украины уничтожили российский крупный десантный корабль "Новочеркасск", из-за чего россияне устроили вой в соцсетях.

Как позже выяснилось, на корабле были иранские дроны-камикадзе Shahed, которые, вероятно, и сдетонировали в результате цепной детонации. В то же время крымские гауляйтеры приступили к розыску тех, кто опубликовал видео уничтожения корабля.

Также сообщается, что на борту уничтоженного в Феодосии русского крупного десантного корабля "Новочеркасск" мог находиться командир корабля. По состоянию на сегодня связи с ним до сих пор нет.

Всего в результате уничтожения корабля 33 моряка считаются пропавшими без вести, еще 23 человека ранены, а один погиб, заявили в РФ.