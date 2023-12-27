Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Знищення корабля у Феодосії — в РФ заявили про поранених та зниклих безвісти arrow

Знищення корабля у Феодосії — в РФ заявили про поранених та зниклих безвісти

27 грудня 2023 09:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Знищення корабля у Феодосії — в РФ заявили про поранених та зниклих безвісти
Корабель РФ "Новочеркаськ" після атаки ЗСУ. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Росії заявили, що після удару по кораблю "Новочеркаськ" 33 моряки вважаються зниклими безвісти, ще 23 людини — поранені, а одна загинула. Окрім того, там додали, що на місці виявлено уламки ракети Storm Shadow.

Про це повідомляє російське видання ASTRA

Читайте також:

Удар по російському кораблю: в РФ заявили про жертви

"33 моряки вважаються зниклими безвісти, 23 людини поранені, одна загинула в результаті атаки на кораблі "Новочеркаськ" у порту Феодосії", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що на момент атаки у ніч проти 26 грудня на великому десантному кораблі "Новочеркаськ" перебували 77 моряків. За останніми даними, загинула 64-річна працівниця охорони порту. Також поранено ще чотирьох мирних жителів. 

"На місці атаки знайдено фрагменти обшивки та вузол кріплення ракети Storm Shadow. Корабель повністю вигорів і затонув", — пишуть російські ЗМІ. 

null

Нагадаємо, що в окупованому Криму в Феодосії ВПС України знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", через що росіяни влаштували виття у соцмережах. 

Як пізніше з'ясувалося, на кораблі були іранські дрони-камікадзе Shahed, які, ймовірно, і здетонували внаслідок ланцюгової детонації. Водночас кримські гауляйтери розпочали розшук тих, хто опублікував відео знищення корабля

Також повідомляється, що на борту знищеного у Феодосії російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" міг перебувати командир корабля. Станом на сьогодні зв'язку з ним досі немає. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

14 грудня 2023

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі