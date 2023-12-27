Знищення корабля у Феодосії — в РФ заявили про поранених та зниклих безвісти

Корабель РФ "Новочеркаськ" після атаки ЗСУ. Фото: росЗМІ

У Росії заявили, що після удару по кораблю "Новочеркаськ" 33 моряки вважаються зниклими безвісти, ще 23 людини — поранені, а одна загинула. Окрім того, там додали, що на місці виявлено уламки ракети Storm Shadow.

Про це повідомляє російське видання ASTRA.

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"33 моряки вважаються зниклими безвісти, 23 людини поранені, одна загинула в результаті атаки на кораблі "Новочеркаськ" у порту Феодосії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент атаки у ніч проти 26 грудня на великому десантному кораблі "Новочеркаськ" перебували 77 моряків. За останніми даними, загинула 64-річна працівниця охорони порту. Також поранено ще чотирьох мирних жителів.

"На місці атаки знайдено фрагменти обшивки та вузол кріплення ракети Storm Shadow. Корабель повністю вигорів і затонув", — пишуть російські ЗМІ.

Нагадаємо, що в окупованому Криму в Феодосії ВПС України знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ", через що росіяни влаштували виття у соцмережах.

Як пізніше з'ясувалося, на кораблі були іранські дрони-камікадзе Shahed, які, ймовірно, і здетонували внаслідок ланцюгової детонації. Водночас кримські гауляйтери розпочали розшук тих, хто опублікував відео знищення корабля

Також повідомляється, що на борту знищеного у Феодосії російського великого десантного корабля "Новочеркаськ" міг перебувати командир корабля. Станом на сьогодні зв'язку з ним досі немає.