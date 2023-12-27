Уничтожение корабля в Феодосии — в РФ заявили о раненых и пропавших без вести

Корабль РФ "Новочеркасск" после атаки ВСУ. Фото: росСМИ

В России заявили, что после удара по кораблю "Новочеркасск" 33 моряка считаются пропавшими без вести, еще 23 человека ранены, а один погиб. Кроме того, там добавили, что на месте обнаружены обломки ракеты Storm Shadow.

Об этом сообщает российское издание ASTRA.

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"33 моряка считаются пропавшими без вести, 23 человека ранены, один погиб в результате атаки на корабле "Новочеркасск" в Феодосийском порту", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент атаки в ночь на 26 декабря на большом десантном корабле "Новочеркасск" находились 77 моряков. По последним данным, погибла 64-летняя работница охраны порта. Также ранены еще четыре мирных жителя.

"На месте атаки найдены фрагменты обшивки и узел крепления ракеты Storm Shadow. Корабль полностью выгорел и затонул", — пишут российские СМИ.

Напомним, что в оккупированном Крыму в Феодосии ВВС Украины уничтожили российский крупный десантный корабль "Новочеркасск", из-за чего россияне устроили вой в соцсетях.

Как позже выяснилось, на корабле были иранские дроны-камикадзе Shahed, которые, вероятно, и сдетонировали в результате цепной детонации. В то же время крымские гауляйтеры приступили к розыску тех, кто опубликовал видео уничтожения корабля.

Также сообщается, что на борту уничтоженного в Феодосии русского крупного десантного корабля "Новочеркасск" мог находиться командир корабля. По состоянию на сегодняшний день связи с ним до сих пор нет.