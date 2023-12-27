Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Уничтожение корабля в Феодосии — в РФ заявили о раненых и пропавших без вести arrow

Уничтожение корабля в Феодосии — в РФ заявили о раненых и пропавших без вести

27 декабря 2023 09:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Уничтожение корабля в Феодосии — в РФ заявили о раненых и пропавших без вести
Корабль РФ "Новочеркасск" после атаки ВСУ. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России заявили, что после удара по кораблю "Новочеркасск" 33 моряка считаются пропавшими без вести, еще 23 человека ранены, а один погиб. Кроме того, там добавили, что на месте обнаружены обломки ракеты Storm Shadow.

Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Читайте также:

Удар по российскому кораблю: в РФ заявили о жертвах

"33 моряка считаются пропавшими без вести, 23 человека ранены, один погиб в результате атаки на корабле "Новочеркасск" в Феодосийском порту", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент атаки в ночь на 26 декабря на большом десантном корабле "Новочеркасск" находились 77 моряков. По последним данным, погибла 64-летняя работница охраны порта. Также ранены еще четыре мирных жителя.

"На месте атаки найдены фрагменты обшивки и узел крепления ракеты Storm Shadow. Корабль полностью выгорел и затонул", — пишут российские СМИ.

null

Напомним, что в оккупированном Крыму в Феодосии ВВС Украины уничтожили российский крупный десантный корабль "Новочеркасск", из-за чего россияне устроили вой в соцсетях.

Как позже выяснилось, на корабле были иранские дроны-камикадзе Shahed, которые, вероятно, и сдетонировали в результате цепной детонации. В то же время крымские гауляйтеры приступили к розыску тех, кто опубликовал видео уничтожения корабля.

Также сообщается, что на борту уничтоженного в Феодосии русского крупного десантного корабля "Новочеркасск" мог находиться командир корабля. По состоянию на сегодняшний день связи с ним до сих пор нет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

14 декабря 2023

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме