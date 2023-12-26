Окупанти в Криму розшукують тих, хто опублікував відео знищення ВДК "Новочеркаськ"

Знищення ВДК "Новочеркаськ". Фото: РосЗМІ

Окупаційна влада в анексованому Криму намагається знайти тих, хто опублікував відео знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Спочатку російські пропагандисти стверджували, що це відео — фейк.

Про це в етері Громадського радіо заявив представник Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

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"Окупаційна влада в Криму зараз бореться з відео, де зафіксовані та момент влучання в "Новочеркаськ", і момент його знищення. У першу чергу шукають, хто виставив це відео. Про це заявив і головний "геббельс" окупованого Криму Крючков. Він намагався сказати, що ці відео — не реальні. Шукають тих, хто ці відео публікував", — Сказав Барієв.

Нагадаємо, вночі 26 грудня в порту Феодосії Сили оборони України знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ".

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