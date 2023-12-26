Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти в Криму розшукують тих, хто опублікував відео знищення ВДК "Новочеркаськ" arrow

Окупанти в Криму розшукують тих, хто опублікував відео знищення ВДК "Новочеркаськ"

26 грудня 2023 16:52
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Окупанти в Криму розшукують тих, хто опублікував відео знищення ВДК "Новочеркаськ"
Знищення ВДК "Новочеркаськ". Фото: РосЗМІ
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Окупаційна влада в анексованому Криму намагається знайти тих, хто опублікував відео знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Спочатку російські пропагандисти стверджували, що це відео — фейк.

Про це в етері Громадського радіо заявив представник Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

Читайте також:

Пошук тих, хто оприлюднив відео знищення ВДК "Новочеркаськ" триває

"Окупаційна влада в Криму зараз бореться з відео, де зафіксовані та момент влучання в "Новочеркаськ", і момент його знищення. У першу чергу шукають, хто виставив це відео. Про це заявив і головний "геббельс" окупованого Криму Крючков. Він намагався сказати, що ці відео — не реальні. Шукають тих, хто ці відео публікував", — Сказав Барієв.

Нагадаємо, вночі 26 грудня в порту Феодосії Сили оборони України знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ".

Ми також повідомляли, що на борту цього корабля були іранські дрони Shahed.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Закон про мобілізацію цікавить не всіх депутатів — який комітет ВР не буде розглядати документ - 80x80

Закон про мобілізацію цікавить не всіх депутатів — який комітет ВР не буде розглядати документ

Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі