Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты в Крыму разыскивают тех, кто опубликовал видео уничтожения БДК "Новочеркасск" arrow

Оккупанты в Крыму разыскивают тех, кто опубликовал видео уничтожения БДК "Новочеркасск"

26 декабря 2023 16:52
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Оккупанты в Крыму разыскивают тех, кто опубликовал видео уничтожения БДК "Новочеркасск"
Уничтожение БДК "Новочеркасск". Фото: РосСМИ
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Оккупационные власти в аннексированном Крыму пытаются найти тех, кто опубликовал видео уничтожения большого десантного корабля "Новочеркасск". Сначала российские пропагандисты утверждали, что это видео – фейк.

Об этом в эфире Громадского радио заявил представитель Меджлиса крымско-татарского народа Эскендер Бариев.

Читайте также:

Поиск обнародовавших видео уничтожения ВДК "Новочеркасск" продолжается

"Оккупационные власти в Крыму сейчас борются с видео, где зафиксированы и момент попадания в "Новочеркасск", и момент его уничтожения. В первую очередь ищут тех, кто выставил это видео. Об этом заявил и главный "геббельс" оккупированного Крыма Крючков. Он пытался сказать, что эти видео — не реальны. Ищут тех, кто эти видео публиковал”, — сказал Бариев.

Напомним, ночью 26 декабря в Феодосийском порту Силы обороны Украины уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск".

Мы также сообщали, что на борту этого корабля находились иранские дроны Shahed.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ - 80x80

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме