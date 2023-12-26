Оккупанты в Крыму разыскивают тех, кто опубликовал видео уничтожения БДК "Новочеркасск"

Уничтожение БДК "Новочеркасск". Фото: РосСМИ

Оккупационные власти в аннексированном Крыму пытаются найти тех, кто опубликовал видео уничтожения большого десантного корабля "Новочеркасск". Сначала российские пропагандисты утверждали, что это видео – фейк.

Об этом в эфире Громадского радио заявил представитель Меджлиса крымско-татарского народа Эскендер Бариев.

Читайте также:

Поиск обнародовавших видео уничтожения ВДК "Новочеркасск" продолжается

"Оккупационные власти в Крыму сейчас борются с видео, где зафиксированы и момент попадания в "Новочеркасск", и момент его уничтожения. В первую очередь ищут тех, кто выставил это видео. Об этом заявил и главный "геббельс" оккупированного Крыма Крючков. Он пытался сказать, что эти видео — не реальны. Ищут тех, кто эти видео публиковал”, — сказал Бариев.

Напомним, ночью 26 декабря в Феодосийском порту Силы обороны Украины уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск".

Мы также сообщали, что на борту этого корабля находились иранские дроны Shahed.