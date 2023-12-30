У британській розвідці порахували, скільки РФ буде відновлювати армію

Російські окупанти. Фото: AFP

Кількість вбитого особового складу російської армії зросла, порівняно з 2022 роком. Внаслідок цього у Росії піде близько десяти років, аби відновити професійне військо.

Про це повідомляє міноборони Британії.

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Втрати Росії на війні в Україні

"Протягом 2023 року середньодобова кількість втрат росіян в Україні зросла майже на 300 осіб у порівнянні з 2022 роком", — йдеться у повідомленні.

Так, збільшення втрат на війні в Україні свідчить про набір до лав збройних сил Росії солдатів нижчого рівня підготовки.

Якщо втрати і надалі будуть такими, то до 2025 року Росія матиме понад півмільйона вбитих і поранених за три роки війни.

Як наслідок — відновлення професійної армії в Росії може зайняти до десяти років.

Скриншот зведення розвідки Британії

Нагадаємо, що у британській розвідці заявили, що знищення великого десантного корабля ВМС РФ "Новочеркаськ" вплине на матеріально-технічне забезпечення окупантів у Криму. Це серйозна втрата для Росії, оскільки Путін планував використати свої морські сили для проведення значних десантних нападів.

Також ми писали, що в міністерстві оборони Великої Британії відреагували на масований російський обстріл в ніч на 29 грудня. Відомство оголосило про відправку до України "сотень зенітних ракет" для британських комплексів ППО.