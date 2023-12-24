В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога — какая угроза

Ракета в небе. Фото: "Суспільне"

Сегодня утром, 24 декабря, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас опасность есть для таких областей: Полтавская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" — говорится в сообщении.

Люди призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ГСЧС рассказали оперативную информацию о ликвидации последствий российских обстрелов Запорожской области. Вчера, 23 декабря, спасатели изъяли один кассетный элемент от российской системы залпового огня "Ураган".