В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога — какая угроза
Сегодня утром, 24 декабря, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас опасность есть для таких областей: Полтавская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" — говорится в сообщении.
Люди призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в ГСЧС рассказали оперативную информацию о ликвидации последствий российских обстрелов Запорожской области. Вчера, 23 декабря, спасатели изъяли один кассетный элемент от российской системы залпового огня "Ураган".
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