Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога — какая угроза arrow

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога — какая угроза

24 декабря 2023 10:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога — какая угроза
Ракета в небе. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня утром, 24 декабря, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Сейчас опасность есть для таких областей: Полтавская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" — говорится в сообщении.

Люди призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

null
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ГСЧС рассказали оперативную информацию о ликвидации последствий российских обстрелов Запорожской области. Вчера, 23 декабря, спасатели изъяли один кассетный элемент от российской системы залпового огня "Ураган".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме