У деяких областях України оголошено повітряну тривогу — яка загроза

Ракета в небі. Фото: "Суспільне"

Сьогодні зранку, 24 грудня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі небезпека є для таких областей: Полтавська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" — йдеться у повідомленні.

Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ДСНС розповіли оперативну інформацію про ліквідацію наслідків російських обстрілів Запорізької області. Вчора, 23 грудня, рятувальники вилучили один касетний елемент від російської системи залпового вогню "Ураган".