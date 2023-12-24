У деяких областях України оголошено повітряну тривогу — яка загроза
Сьогодні зранку, 24 грудня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі небезпека є для таких областей: Полтавська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" — йдеться у повідомленні.
Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ДСНС розповіли оперативну інформацію про ліквідацію наслідків російських обстрілів Запорізької області. Вчора, 23 грудня, рятувальники вилучили один касетний елемент від російської системи залпового вогню "Ураган".
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