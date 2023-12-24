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У деяких областях України оголошено повітряну тривогу — яка загроза

24 грудня 2023 10:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У деяких областях України оголошено повітряну тривогу — яка загроза
Ракета в небі. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 24 грудня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі небезпека є для таких областей: Полтавська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" — йдеться у повідомленні.

Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ДСНС розповіли оперативну інформацію про ліквідацію наслідків російських обстрілів Запорізької області. Вчора, 23 грудня, рятувальники вилучили один касетний елемент від російської системи залпового вогню "Ураган".

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