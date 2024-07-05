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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу — какая угроза

5 июля 2024 13:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине 5 июля - какая угроза
Ракета в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу в некоторых областях Украины объявили днем, 5 июля. Речь идет о Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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В настоящее время существует ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога.

Карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Зафиксирована российская ракета, которая летит через Николаевскую область на Кировоградщину.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Днепре в больнице умерла пострадавшая в результате ракетного удара 3 июля. Таким образом число погибших возросло до восьми. Более 50 человек получили ранения.

Также ночью 5 июля Макаровская громада Киевской области была атакована вражескими беспилотными летательными аппаратами. Обошлось без жертв, однако был поврежден ряд зданий.

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