Повітряна тривога в Україні 5 липня — яка загроза

У декількох областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза
Повітряну тривогу в деяких областях України оголосили вдень, 5 липня. Йдеться про Київську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку та Харківську.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Повітряна тривога в Україні
Наразі існує ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога.
Карта тривог має такий вигляд:
Зафіксовано російську ракету, яка летить через Миколаївську область на Кіровоградщину.
Нагадаємо, у Дніпрі в лікарні померла постраждала внаслідок ракетного удару 3 липня. Таким чином число загиблих зросло до восьми. Понад 50 людей зазнали поранень.
Також вночі 5 липня Макарівську громаду Київської області було атаковано ворожими безпілотними літальними апаратами. Обійшлося без жертв, проте було пошкоджено низку будівель.
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