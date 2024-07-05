Повітряна тривога в Україні 5 липня — яка загроза

Ракета в небі. Фото: росЗМІ

Повітряну тривогу в деяких областях України оголосили вдень, 5 липня. Йдеться про Київську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку та Харківську.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Наразі існує ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога.

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Зафіксовано російську ракету, яка летить через Миколаївську область на Кіровоградщину.

Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Дніпрі в лікарні померла постраждала внаслідок ракетного удару 3 липня. Таким чином число загиблих зросло до восьми. Понад 50 людей зазнали поранень.

Також вночі 5 липня Макарівську громаду Київської області було атаковано ворожими безпілотними літальними апаратами. Обійшлося без жертв, проте було пошкоджено низку будівель.