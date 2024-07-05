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У декількох областях України оголосили повітряну тривогу — яка загроза

5 липня 2024 13:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні 5 липня — яка загроза
Ракета в небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу в деяких областях України оголосили вдень, 5 липня. Йдеться про Київську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку та Харківську.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Наразі існує ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога.

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Зафіксовано російську ракету, яка летить через Миколаївську область на Кіровоградщину.

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Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Дніпрі в лікарні померла постраждала внаслідок ракетного удару 3 липня. Таким чином число загиблих зросло до восьми. Понад 50 людей зазнали поранень.

Також вночі 5 липня Макарівську громаду Київської області було атаковано ворожими безпілотними літальними апаратами. Обійшлося без жертв, проте було пошкоджено низку будівель.

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