Ракетний удар по Дніпру 3 липня — кількість жертв зросла

Ліквідація наслідків ракетної атаки на Дніпро 3 липня. Фото: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

У Дніпрі в лікарні померла постраждала внаслідок ракетного удару 3 липня. Таким чином число загиблих зросло до восьми. Понад 50 людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у п'ятницю, 5 липня.

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Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

"У лікарні померла ще одна жінка, поранена у Дніпрі напередодні. Їй було 72 роки. Вже 8 жертв тієї російської атаки", — повідомив Лисак.

Також, за даними ОВА, вночі 5 липня у небі Дніпропетровщини оборонці з ПвК "Схід" збили три "шахеди".

"Під ворожими ударами був Нікополь — ввечері та вже із самого ранку. Агресор атакував дронами-камікадзе", — йдеться в повідомленні.

У результаті ворожих атак пошкоджена інфраструктура, приватний будинок і мікроавтобус. Цього разу обійшлося без постраждалих.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, вранці 3 липня Росія атакувала Дніпро. Кількість загиблих збільшилася з трьох до восьми, меддопомога знадобилася понад пів сотні людей.

Також під час російської атаки на Дніпро було пошкоджено один з торговельних центрів. До того ж постраждали сусідні споруди.

4 липня у Дніпрі оголосили день жалоби за жертвами російського обстрілу 3 липня.