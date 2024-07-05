Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Кількість жертв ракетної атаки на Дніпро зросла — у лікарні померла одна з поранених arrow

Кількість жертв ракетної атаки на Дніпро зросла — у лікарні померла одна з поранених

5 липня 2024 12:28
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Ракетний удар по Дніпру 3 липня — кількість жертв зросла
Ліквідація наслідків ракетної атаки на Дніпро 3 липня. Фото: начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Дніпрі в лікарні померла постраждала внаслідок ракетного удару 3 липня. Таким чином число загиблих зросло до восьми. Понад 50 людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у п'ятницю, 5 липня. 

Читайте також:
Кількість жертв ракетної атаки на Дніпро зросла — у лікарні померла одна з поранених - фото 1
Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

"У лікарні померла ще одна жінка, поранена у Дніпрі напередодні. Їй було 72 роки. Вже 8 жертв тієї російської атаки", — повідомив Лисак.

Також, за даними ОВА, вночі 5 липня у небі Дніпропетровщини оборонці з ПвК "Схід" збили три "шахеди".

"Під ворожими ударами був Нікополь — ввечері та вже із самого ранку. Агресор атакував дронами-камікадзе", — йдеться в повідомленні.

У результаті ворожих атак пошкоджена інфраструктура, приватний будинок і мікроавтобус. Цього разу обійшлося без постраждалих. 

Кількість жертв ракетної атаки на Дніпро зросла — у лікарні померла одна з поранених - фото 2
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, вранці 3 липня Росія атакувала Дніпро. Кількість загиблих збільшилася з трьох до восьми, меддопомога знадобилася понад пів сотні людей

Також під час російської атаки на Дніпро було пошкоджено один з торговельних центрів. До того ж постраждали сусідні споруди. 

4 липня у Дніпрі оголосили день жалоби за жертвами російського обстрілу 3 липня. 

війна Дніпро Дніпропетровська область обстріли війна в Україні ракетний удар загиблі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо