Ракетный удар по Днепру 3 июля — количество жертв возросло

Число жертв ракетной атаки на Днепр возросло — в больнице скончалась одна из раненых
В Днепре в больнице скончалась пострадавшая в результате ракетного удара 3 июля. Таким образом, число погибших возросло до восьми. Более 50 человек получили ранения.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в пятницу, 5 июля.
Последствия обстрелов Днепропетровщины
"В больнице умерла еще одна женщина, раненная в Днепре накануне. Ей было 72 года. Уже 8 жертв той российской атаки", — сообщил Лысак.
Также, по данным ОВА, ночью 5 июля в небе Днепропетровщины защитники из ПвК "Восток" сбили три "шахеда".
"Под вражескими ударами был Никополь — вечером и уже с самого утра. Агрессор атаковал дронами-камикадзе", — говорится в сообщении.
В результате вражеских атак повреждена инфраструктура, частный дом и микроавтобус. На этот раз обошлось без пострадавших.
Напомним, утром 3 июля Россия атаковала Днепр. Число погибших увеличилось с трех до восьми, медпомощь понадобилось более чем полусотни людей.
Также во время российской атаки на Днепр был поврежден один из торговых центров. Также пострадали соседние постройки.
4 июля в Днепре объявили день траура по жертвам российского обстрела 3 июля.
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