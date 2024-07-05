Ракетный удар по Днепру 3 июля — количество жертв возросло

Ликвидация последствий ракетной атаки на Днепр 3 июля. Фото: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

В Днепре в больнице скончалась пострадавшая в результате ракетного удара 3 июля. Таким образом, число погибших возросло до восьми. Более 50 человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в пятницу, 5 июля.

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Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Последствия обстрелов Днепропетровщины

"В больнице умерла еще одна женщина, раненная в Днепре накануне. Ей было 72 года. Уже 8 жертв той российской атаки", — сообщил Лысак.

Также, по данным ОВА, ночью 5 июля в небе Днепропетровщины защитники из ПвК "Восток" сбили три "шахеда".

"Под вражескими ударами был Никополь — вечером и уже с самого утра. Агрессор атаковал дронами-камикадзе", — говорится в сообщении.

В результате вражеских атак повреждена инфраструктура, частный дом и микроавтобус. На этот раз обошлось без пострадавших.

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак

Напомним, утром 3 июля Россия атаковала Днепр. Число погибших увеличилось с трех до восьми, медпомощь понадобилось более чем полусотни людей.

Также во время российской атаки на Днепр был поврежден один из торговых центров. Также пострадали соседние постройки.

4 июля в Днепре объявили день траура по жертвам российского обстрела 3 июля.