Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Атака окупантів на Дніпро та інші регіони, кількість загиблих зростає — звернення Зеленського arrow

Атака окупантів на Дніпро та інші регіони, кількість загиблих зростає — звернення Зеленського

3 липня 2024 19:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські обстріли України 3 липня — Зеленський повідомив нові дані щодо загиблих та поранених
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про російські обстріли протягом доби. До того ж він назвав нову кількість загиблих у Дніпрі.

Про це український лідер розповів у вечірньому зверненні у середу, 3 липня.

Читайте також:

Російські обстріли України

За словами глави держави, увесь день в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Внаслідок атаки ворога постраждали понад 50 людей. Усім надається необхідна допомога. Зеленський наголосив, що станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих.

У місті противник пошкодив будинки, лікарню та підприємство.

Також сьогодні були ракетні удари по інших регіонах, керовані авіабомби — по Харкову і по фронтових позиціях України.

"Все це можемо зупинити тільки одним: тільки більшою кількістю систем ППО, тільки більш далекобійними ударами по місцях базування російських терористів, по їхніх авіабазах. Про все це активно говоримо з партнерами на всіх рівнях", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 3 липня Росія атакувала Дніпро. Ворог бив ракетами та ударними БпЛА.

Також під час російської атаки на Дніпро було пошкоджено один з торговельних центрів. До того ж постраждали сусідні споруди. 

Додамо, 3 липня росіяни вчергове обстріляли Харків. Внаслідок ворожого удару зруйновано декілька будинків, з-під завалів дістали дитину.

Володимир Зеленський війна Харків українці Дніпро Україна обстріли окупанти президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони