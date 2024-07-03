Російські обстріли України 3 липня — Зеленський повідомив нові дані щодо загиблих та поранених

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів про російські обстріли протягом доби. До того ж він назвав нову кількість загиблих у Дніпрі.

Про це український лідер розповів у вечірньому зверненні у середу, 3 липня.

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За словами глави держави, увесь день в Дніпрі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару. Внаслідок атаки ворога постраждали понад 50 людей. Усім надається необхідна допомога. Зеленський наголосив, що станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих.

У місті противник пошкодив будинки, лікарню та підприємство.

Також сьогодні були ракетні удари по інших регіонах, керовані авіабомби — по Харкову і по фронтових позиціях України.

"Все це можемо зупинити тільки одним: тільки більшою кількістю систем ППО, тільки більш далекобійними ударами по місцях базування російських терористів, по їхніх авіабазах. Про все це активно говоримо з партнерами на всіх рівнях", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 3 липня Росія атакувала Дніпро. Ворог бив ракетами та ударними БпЛА.

Також під час російської атаки на Дніпро було пошкоджено один з торговельних центрів. До того ж постраждали сусідні споруди.

Додамо, 3 липня росіяни вчергове обстріляли Харків. Внаслідок ворожого удару зруйновано декілька будинків, з-під завалів дістали дитину.