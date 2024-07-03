Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Атака оккупантов на Днепр и другие регионы, количество погибших растет — обращение Зеленского arrow

Атака оккупантов на Днепр и другие регионы, количество погибших растет — обращение Зеленского

3 июля 2024 19:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российские обстрелы Украины 3 июля — Зеленский сообщил новые данные о погибших и раненых
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российских обстрелах в течение суток. К тому же он назвал новое количество погибших в Днепре.

Об этом украинский лидер рассказал в вечернем обращении в среду, 3 июля.

Читайте также:

Российские обстрелы Украины

По словам главы государства, весь день в Днепре продолжаются спасательные работы после российского ракетного удара. В результате атаки врага пострадали более 50 человек. Всем оказывается необходимая помощь. Зеленский подчеркнул, что по состоянию на данный момент известно о пяти погибших.

В городе противник повредил дома, больницу и предприятие.

Также сегодня были ракетные удары по другим регионам, управляемые авиабомбы — по Харькову и по фронтовым позициям Украины.

"Все это можем остановить только одним: только большим количеством систем ПВО, только более дальнобойными ударами по местам базирования российских террористов, по их авиабазам. Обо всем этом активно говорим с партнерами на всех уровнях", — добавил Зеленский.

Напомним, 3 июля Россия атаковала Днепр. Враг бил ракетами и ударными БпЛА.

Также во время российской атаки на Днепр был поврежден один из торговых центров. К тому же пострадали соседние постройки.

Добавим, 3 июля россияне в очередной раз обстреляли Харьков. В результате вражеского удара разрушены несколько домов, из-под завалов достали ребенка.

Владимир Зеленский война Харьков украинцы Днепр Украина обстрелы оккупанты президент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны