Российские обстрелы Украины 3 июля — Зеленский сообщил новые данные о погибших и раненых

Атака оккупантов на Днепр и другие регионы, количество погибших растет — обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российских обстрелах в течение суток. К тому же он назвал новое количество погибших в Днепре.
Об этом украинский лидер рассказал в вечернем обращении в среду, 3 июля.
Российские обстрелы Украины
По словам главы государства, весь день в Днепре продолжаются спасательные работы после российского ракетного удара. В результате атаки врага пострадали более 50 человек. Всем оказывается необходимая помощь. Зеленский подчеркнул, что по состоянию на данный момент известно о пяти погибших.
В городе противник повредил дома, больницу и предприятие.
Также сегодня были ракетные удары по другим регионам, управляемые авиабомбы — по Харькову и по фронтовым позициям Украины.
"Все это можем остановить только одним: только большим количеством систем ПВО, только более дальнобойными ударами по местам базирования российских террористов, по их авиабазам. Обо всем этом активно говорим с партнерами на всех уровнях", — добавил Зеленский.
Напомним, 3 июля Россия атаковала Днепр. Враг бил ракетами и ударными БпЛА.
Также во время российской атаки на Днепр был поврежден один из торговых центров. К тому же пострадали соседние постройки.
Добавим, 3 июля россияне в очередной раз обстреляли Харьков. В результате вражеского удара разрушены несколько домов, из-под завалов достали ребенка.
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