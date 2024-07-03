Российские обстрелы Украины 3 июля — Зеленский сообщил новые данные о погибших и раненых

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российских обстрелах в течение суток. К тому же он назвал новое количество погибших в Днепре.

Об этом украинский лидер рассказал в вечернем обращении в среду, 3 июля.

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По словам главы государства, весь день в Днепре продолжаются спасательные работы после российского ракетного удара. В результате атаки врага пострадали более 50 человек. Всем оказывается необходимая помощь. Зеленский подчеркнул, что по состоянию на данный момент известно о пяти погибших.

В городе противник повредил дома, больницу и предприятие.

Также сегодня были ракетные удары по другим регионам, управляемые авиабомбы — по Харькову и по фронтовым позициям Украины.

"Все это можем остановить только одним: только большим количеством систем ПВО, только более дальнобойными ударами по местам базирования российских террористов, по их авиабазам. Обо всем этом активно говорим с партнерами на всех уровнях", — добавил Зеленский.

Напомним, 3 июля Россия атаковала Днепр. Враг бил ракетами и ударными БпЛА.

Также во время российской атаки на Днепр был поврежден один из торговых центров. К тому же пострадали соседние постройки.

Добавим, 3 июля россияне в очередной раз обстреляли Харьков. В результате вражеского удара разрушены несколько домов, из-под завалов достали ребенка.