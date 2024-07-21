Взрывы в Днепре ночью 21 июля — что известно об обстреле

Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Взрывы прогремели в Днепре сейчас, ночью в воскресенье, 21 июля. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали о том, что в районе Днепра есть ударные БпЛА.

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Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Днепре ночью 21 июля

Воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников в Днепропетровской области объявили еще в 21:21 в субботу, 20 июля.

По состоянию на 01:40 воскресенья, 21 июля, по данным Воздушных Сил ВС Украины, ударные БпЛА в районе Днепра направлялись на север.

Также о "Шахедах", летящих в направлении Днепра, сообщал мониторинговый канал "Николаевский Ванек".

"Два мопеда в сторону Днепра — возможна антимопедная работа!" — предупреждал он.

Скриншот сообщения Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Взрывы прогремели в Днепре около 01:44. Официальную информацию о последствиях этого обстрела ни ОВА, ни представители городских властей пока не предоставляли.

Напомним, ночью в воскресенье, 21 июля, во многих областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. В опасности оказались некоторые южные, центральные и все восточные области.

Также мы сообщали, что в ночь на 20 июля, российские оккупанты нанесли дроновый удар по Конотопскому району Сумской области. В результате этой атаки получил повреждения объект энергетической инфраструктуры.