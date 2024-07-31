Взрывы в Днепре 31 июля

В Днепре прогремели мощные взрывы
В среду, 31 июля, в Днепре прогремели мощные взрывы. Работает ПВО по разведывательному беспилотнику.
Об этом сообщают местные Telegram каналы.
В Днепре прогремели мощные взрывы
Звуки взрывов в городе были слышны в 16:10.
В Воздушных силах сообщили, что работает ПВО.
"Днепропетровская область — работа ПВО по разведывательному БпЛА", — говорится в сообщении.
Отбой тревоги в Днепропетровской области был зафиксирован в 16.21.
Напомним, в ночь на 31 июля российские захватчики совершили одну из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками "Shahed-131/136". Кроме того, оккупанты запустили управляемую авиационную ракету Х-59.
Украинские силы ПВО сбили 89 "шахедов". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для полной защиты от атак, включая ракеты и авиацию, Украине необходима достаточная поддержка партнеров посредством систем ПВО и дальнобойного оружия.
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