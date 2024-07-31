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В Днепре прогремели мощные взрывы

31 июля 2024 16:14
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Взрывы в Днепре 31 июля
Ракета в небе. Фото: Deposutphotos
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В среду, 31 июля, в Днепре прогремели мощные взрывы. Работает ПВО по разведывательному беспилотнику.

Об этом сообщают местные Telegram каналы.

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В Днепре прогремели мощные взрывы

Звуки взрывов в городе были слышны в 16:10.

В Воздушных силах сообщили, что работает ПВО.

"Днепропетровская область — работа ПВО по разведывательному БпЛА", — говорится в сообщении.

Взрывы Днепр
Сообщение Воздушных сил в Telegram

Отбой тревоги в Днепропетровской области был зафиксирован в 16.21.

Воздушная тревога
Карта воздушных тревог. Фото: @alarmukraine

Напомним, в ночь на 31 июля российские захватчики совершили одну из самых массированных атак на Украину ударными беспилотниками "Shahed-131/136". Кроме того, оккупанты запустили управляемую авиационную ракету Х-59.

Украинские силы ПВО сбили 89 "шахедов". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для полной защиты от атак, включая ракеты и авиацию, Украине необходима достаточная поддержка партнеров посредством систем ПВО и дальнобойного оружия.

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