Вибухи у Дніпрі 31 липня

У Дніпрі пролунали потужні вибухи
У середу, 31 липня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Працює ППО по розвідувальному безпілотнику.
Про це повідомляють місцеві Telegram канали.
У Дніпрі пролунали потужні вибухи
Звуки вибухів у місті було чутно о 16:10.
У Повітряних силах повідомили, що працює ППО.
"Дніпропетровська область — робота ППО по розвідувальному БпЛА", — йдеться у повідомленні.
Відбій тривоги в Дніпропетровській області було зафіксовано о 16:21.
Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські загарбники здійснили одну із наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками "Shahed-131/136". Окрім того, окупанти запустили керовану авіаційну ракету Х-59.
Українські сили ППО збили 89 "шахедів". Президент України Володимир Зеленський заявив, що для повного захисту від атак, включаючи ракети та авіацію, Україні необхідна достатня підтримка партнерів у вигляді систем ППО та далекобійної зброї.
Читайте Новини.LIVE!