Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Дніпрі пролунали потужні вибухи arrow

У Дніпрі пролунали потужні вибухи

31 липня 2024 16:14
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Вибухи у Дніпрі 31 липня
Ракета в небі. Фото: Deposutphotos
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У середу, 31 липня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Працює ППО по розвідувальному безпілотнику.

Про це повідомляють місцеві Telegram канали.

Читайте також:

У Дніпрі пролунали потужні вибухи

Звуки вибухів у місті було чутно о 16:10.

У Повітряних силах повідомили, що працює ППО.

"Дніпропетровська область — робота ППО по розвідувальному БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Вибухи Дніпро
Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Відбій тривоги в Дніпропетровській області було зафіксовано о 16:21.

Повітряна тривога
Карта повітряних тривог. Фото: @alarmukraine

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські загарбники здійснили одну із наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками "Shahed-131/136". Окрім того, окупанти запустили керовану авіаційну ракету Х-59.

Українські сили ППО збили 89 "шахедів". Президент України Володимир Зеленський заявив, що для повного захисту від атак, включаючи ракети та авіацію, Україні необхідна достатня підтримка партнерів у вигляді систем ППО та далекобійної зброї.

вибух безпілотники Дніпро Дніпропетровська область дрони безпілотник

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом