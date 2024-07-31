Вибухи у Дніпрі 31 липня

Ракета в небі. Фото: Deposutphotos

У середу, 31 липня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Працює ППО по розвідувальному безпілотнику.

Про це повідомляють місцеві Telegram канали.

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У Дніпрі пролунали потужні вибухи

Звуки вибухів у місті було чутно о 16:10.

У Повітряних силах повідомили, що працює ППО.

"Дніпропетровська область — робота ППО по розвідувальному БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Відбій тривоги в Дніпропетровській області було зафіксовано о 16:21.

Карта повітряних тривог. Фото: @alarmukraine

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські загарбники здійснили одну із наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками "Shahed-131/136". Окрім того, окупанти запустили керовану авіаційну ракету Х-59.

Українські сили ППО збили 89 "шахедів". Президент України Володимир Зеленський заявив, що для повного захисту від атак, включаючи ракети та авіацію, Україні необхідна достатня підтримка партнерів у вигляді систем ППО та далекобійної зброї.