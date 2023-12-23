Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Днепре раздались взрывы arrow

В Днепре раздались взрывы

23 декабря 2023 13:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепре раздались взрывы
Ракета в небе. Фото: из открытых источников
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 23 декабря, в Днепре прогремели взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Взрывы в Днепре

"В Днепре слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

null
Пост о взрывах в Днепре. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

null
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в центральной и южной части Украины раздается сигнал воздушной тревоги. В ряде областей существует угроза применения авиационного вооружения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

Актуальное по теме