В Днепре раздались взрывы

Ракета в небе. Фото: из открытых источников

Сегодня днем, 23 декабря, в Днепре прогремели взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Днепре слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Пост о взрывах в Днепре. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в центральной и южной части Украины раздается сигнал воздушной тревоги. В ряде областей существует угроза применения авиационного вооружения.