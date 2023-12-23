В Днепре раздались взрывы
23 декабря 2023 13:50
Ракета в небе. Фото: из открытых источников
Сегодня днем, 23 декабря, в Днепре прогремели взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
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Взрывы в Днепре
"В Днепре слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в центральной и южной части Украины раздается сигнал воздушной тревоги. В ряде областей существует угроза применения авиационного вооружения.
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