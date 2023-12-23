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В Украине объявлена воздушная тревога — какие регионы в опасности

23 декабря 2023 13:44
обновлено: 13:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине раздается воздушная тревога 23 декабря
Авиация в небе. Иллюстративное фото: BBC
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В центральной и южной части Украины раздается сигнал воздушной тревоги. В ряде областей существует угроза применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Угроза авиационного поражения

По данным Воздушных Сил ВСУ, сейчас в Украине есть угроза применения вражеской авиационной техники. Жителей города Днепр призвать направляться к укрытию из-за повышенной угрозы.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении", — указали в Воздушных Силах ВСУ

Сообщение об угрозе
Уведомление об угрозе. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Воздушная тревога в Украине 23 декабря

Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:

  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Николаевской;
  • Херсонской;
  • Запорожский.
Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Запорожской области. Под вражеским огнем оказались Пологовский и Васильевский районы.

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