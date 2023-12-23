В Украине раздается воздушная тревога 23 декабря

Авиация в небе. Иллюстративное фото: BBC

В центральной и южной части Украины раздается сигнал воздушной тревоги. В ряде областей существует угроза применения авиационного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

Угроза авиационного поражения

По данным Воздушных Сил ВСУ, сейчас в Украине есть угроза применения вражеской авиационной техники. Жителей города Днепр призвать направляться к укрытию из-за повышенной угрозы.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении", — указали в Воздушных Силах ВСУ

Уведомление об угрозе. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Воздушная тревога в Украине 23 декабря

Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:

Кировоградской;

Днепропетровской;

Николаевской;

Херсонской;

Запорожский.

Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Запорожской области. Под вражеским огнем оказались Пологовский и Васильевский районы.