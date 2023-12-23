В Украине раздается воздушная тревога 23 декабря

В Украине объявлена воздушная тревога — какие регионы в опасности
В центральной и южной части Украины раздается сигнал воздушной тревоги. В ряде областей существует угроза применения авиационного вооружения.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Угроза авиационного поражения
По данным Воздушных Сил ВСУ, сейчас в Украине есть угроза применения вражеской авиационной техники. Жителей города Днепр призвать направляться к укрытию из-за повышенной угрозы.
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении", — указали в Воздушных Силах ВСУ
Воздушная тревога в Украине 23 декабря
Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Николаевской;
- Херсонской;
- Запорожский.
Напомним, российские оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Запорожской области. Под вражеским огнем оказались Пологовский и Васильевский районы.
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