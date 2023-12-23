В Україні лунає повітряна тривога 23 грудня

Авіація в небі. Ілюстративне фото: BBC

В центральній та південній частині України лунає сигнал повітряної тривоги. У низці областей існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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За даними Повітряних Сил ЗСУ, наразі в Україні є загроза застосування ворожої авіаційної техніки. Жителів міста Дніпро закликати прямувати до укриття через підвищену загрозу.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку", — вказали у Повітряних Силах ЗСУ.

Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога в Україні 23 грудня

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає в таких областях:

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Миколаївській;

Херсонській;

Запорізькій.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися Пологівський та Василівський райони.