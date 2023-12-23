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В Україні оголошено повітряну тривогу — які регіони в небезпеці

23 грудня 2023 13:44
оновлено: 13:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні лунає повітряна тривога 23 грудня
Авіація в небі. Ілюстративне фото: BBC
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В центральній та південній частині України лунає сигнал повітряної тривоги. У низці областей існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Загроза авіаційного ураження

За даними Повітряних Сил ЗСУ, наразі в Україні є загроза застосування ворожої авіаційної техніки. Жителів міста Дніпро закликати прямувати до укриття через підвищену загрозу.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку", — вказали у Повітряних Силах ЗСУ.

Повідомлення про загрозу
Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога в Україні 23 грудня

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає в таких областях:

  • Кіровоградській;
  • Дніпропетровській;
  • Миколаївській;
  • Херсонській;
  • Запорізькій.
Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися Пологівський та Василівський райони.

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