В Україні лунає повітряна тривога 23 грудня

В Україні оголошено повітряну тривогу — які регіони в небезпеці
В центральній та південній частині України лунає сигнал повітряної тривоги. У низці областей існує загроза застосування авіаційного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Загроза авіаційного ураження
За даними Повітряних Сил ЗСУ, наразі в Україні є загроза застосування ворожої авіаційної техніки. Жителів міста Дніпро закликати прямувати до укриття через підвищену загрозу.
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку", — вказали у Повітряних Силах ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 23 грудня
Наразі сигнал повітряної тривоги лунає в таких областях:
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Миколаївській;
- Херсонській;
- Запорізькій.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилися Пологівський та Василівський райони.
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