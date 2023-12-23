Ракета в небі. Фото: з відкритих джерел

Сьогодні вдень, 23 грудня, у Дніпрі пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Дніпрі чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.

Допис про вибухи в Дніпрі. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, в центральній та південній частині України лунає сигнал повітряної тривоги. У низці областей існує загроза застосування авіаційного озброєння.