У Дніпрі пролунали вибухи
23 грудня 2023 13:50
Ракета в небі. Фото: з відкритих джерел
Сьогодні вдень, 23 грудня, у Дніпрі пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
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"У Дніпрі чутно звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, в центральній та південній частині України лунає сигнал повітряної тривоги. У низці областей існує загроза застосування авіаційного озброєння.
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