В Днепре слышны взрывы — что произошло

В Днепре раздался взрыв — какая причина
13 июня 2024 12:50
Запуск ОТРК "Искандер". Фото иллюстративное: росСМИ
В Днепре, днем, 13 июня, раздался взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення" в Днепре.
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По информации местных Telegram-сообществ, взрыв прогремел в пригороде Днепра.
По информации от Воздушных Сил ВСУ, это произошло в результате объявленной ракетной опасности.
По состоянию на 12:55 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Напомним, ранее взрыв прогремел в Кривом Роге из-за предупреждения о движении ракеты в направлении города.
Мощные взрывы прогремели и во временно оккупированном Донецке: по словам местных, есть попадания.
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