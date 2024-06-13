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В Днепре раздался взрыв — какая причина

13 июня 2024 12:50
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Илья Рябинин
редактор
В Днепре слышны взрывы — что произошло
Запуск ОТРК "Искандер". Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Днепре, днем, 13 июня, раздался взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення" в Днепре.

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По информации местных Telegram-сообществ, взрыв прогремел в пригороде Днепра.

В Днепре раздался взрыв — какая причина - фото 1
Скриншот сообщения одного из местных Telegram-сообществ

По информации от Воздушных Сил ВСУ, это произошло в результате объявленной ракетной опасности.

В Днепре раздался взрыв — какая причина - фото 2
Скриншот сообщения ВС ВСУ

По состоянию на 12:55 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

В Днепре раздался взрыв — какая причина - фото 3
Воздушная тревога. Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее взрыв прогремел в Кривом Роге из-за предупреждения о движении ракеты в направлении города.

Мощные взрывы прогремели и во временно оккупированном Донецке: по словам местных, есть попадания.

взрыв
Украина
Днепр
ракеты
война в Украине
воздушная тревога

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