В Днепре слышны взрывы — что произошло

Запуск ОТРК "Искандер". Фото иллюстративное: росСМИ

В Днепре, днем, 13 июня, раздался взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення" в Днепре.

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По информации местных Telegram-сообществ, взрыв прогремел в пригороде Днепра.

Скриншот сообщения одного из местных Telegram-сообществ

По информации от Воздушных Сил ВСУ, это произошло в результате объявленной ракетной опасности.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

По состоянию на 12:55 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Воздушная тревога. Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее взрыв прогремел в Кривом Роге из-за предупреждения о движении ракеты в направлении города.

Мощные взрывы прогремели и во временно оккупированном Донецке: по словам местных, есть попадания.