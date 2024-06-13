В Дніпрі чутно вибухи — що сталося

У Дніпрі пролунав вибух — яка причина
13 червня 2024 12:50
Запуск ОТРК "Іскандер". Фото ілюстративне: росЗМІ
В Дніпрі, вдень, 13 червня, пролунав вибух. В регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення" в Дніпрі.
Читайте також:
В Дніпрі чутно вибух
За інформацією місцевих Telegram-спільнот, вибух пролунав у передмісті Дніпра.
За інформацією від Повітряних Сил ЗСУ, це сталося внаслідок оголошеної ракетної небезпеки.
Cтаном на 12:55, карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Нагадаємо, раніше вибух пролунав у Кривому Розі через попередження про рух ракети у напрямку міста.
Потужні вибухи пролунали й у тимчасово окупованому Донецьку: за словами місцевих, є влучання.
Читайте Новини.LIVE!