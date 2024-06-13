В Дніпрі чутно вибухи — що сталося

Запуск ОТРК "Іскандер". Фото ілюстративне: росЗМІ

В Дніпрі, вдень, 13 червня, пролунав вибух. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення" в Дніпрі.

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За інформацією місцевих Telegram-спільнот, вибух пролунав у передмісті Дніпра.

Скриншот допису одного з місцевих Telegram-спільнот

За інформацією від Повітряних Сил ЗСУ, це сталося внаслідок оголошеної ракетної небезпеки.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Cтаном на 12:55, карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Повітряна тривога. Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше вибух пролунав у Кривому Розі через попередження про рух ракети у напрямку міста.

Потужні вибухи пролунали й у тимчасово окупованому Донецьку: за словами місцевих, є влучання.