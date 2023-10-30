Взрывы в Днепре сейчас 30 октября — атака крылатых ракет

В Днепре сильные взрывы — угроза крылатых ракет
30 октября 2023 02:07
обновлено: 02:21
Дым после взрыва ночью за городом. Фото: EPA
Взрывы в Днепре сейчас, 30 октября, прогремели около 02:00. В области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
Об этом сообщают соцсети.
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Взрывы в Днепре сейчас 30 октября
Обновлено 02:10. По данным мониторинговых пабликов, в Днепре прогремели сильнейшие взрывы.
Обновлено 02:15. В настоящее время воздушная тревога держит в железных объятиях южные области Украины, а именно:
- Николаевскую,
- Днепропетровскую,
- Херсонскую,
- Запорожскую.
Напомним, что в Хмельницкой области вечером, 29 октября, также раздавались взрывы. В области работала ПВО.
Также мы писали, что взрывы раздавались и в Черкасской области 29 октября около 23:10. Вероятно, украинские военные сбивали вражеские БпЛА, что и было следствием звуков.
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