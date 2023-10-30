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В Днепре сильные взрывы — угроза крылатых ракет

30 октября 2023 02:07
обновлено: 02:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Днепре сейчас 30 октября — атака крылатых ракет
Дым после взрыва ночью за городом. Фото: EPA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Днепре сейчас, 30 октября, прогремели около 02:00. В области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщают соцсети.

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Взрывы в Днепре сейчас 30 октября

Обновлено 02:10. По данным мониторинговых пабликов, в Днепре прогремели сильнейшие взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "24 Канал"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "24 Канал"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр. Инфо"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр. Инфо"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне новини"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне новини"

Обновлено 02:15. В настоящее время воздушная тревога держит в железных объятиях южные области Украины, а именно:

  • Николаевскую,
  • Днепропетровскую,
  • Херсонскую,
  • Запорожскую.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 30 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Хмельницкой области вечером, 29 октября, также раздавались взрывы. В области работала ПВО.

Также мы писали, что взрывы раздавались и в Черкасской области 29 октября около 23:10. Вероятно, украинские военные сбивали вражеские БпЛА, что и было следствием звуков.

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