Взрывы в Днепре сейчас 30 октября — атака крылатых ракет

Дым после взрыва ночью за городом. Фото: EPA

Взрывы в Днепре сейчас, 30 октября, прогремели около 02:00. В области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Об этом сообщают соцсети.

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Взрывы в Днепре сейчас 30 октября

Обновлено 02:10. По данным мониторинговых пабликов, в Днепре прогремели сильнейшие взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "24 Канал"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр. Инфо"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне новини"

Обновлено 02:15. В настоящее время воздушная тревога держит в железных объятиях южные области Украины, а именно:

Николаевскую,

Днепропетровскую,

Херсонскую,

Запорожскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Хмельницкой области вечером, 29 октября, также раздавались взрывы. В области работала ПВО.

Также мы писали, что взрывы раздавались и в Черкасской области 29 октября около 23:10. Вероятно, украинские военные сбивали вражеские БпЛА, что и было следствием звуков.