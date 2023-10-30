Вибухи в Дніпрі зараз 30 жовтня — атака крилатих ракет

У Дніпрі сильні вибухи — загроза крилатих ракет
30 жовтня 2023 02:07
оновлено: 02:21
Дим після вибуху вночі за містом. Фото: EPA
Вибухи в Дніпрі зараз, 30 жовтня, прогриміли близько 02:00. В області оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Про це повідомляють соцмережі.
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Вибухи в Дніпрі зараз 30 жовтня
Оновлено 02:10. За даними моніторингових пабліків, у Дніпрі прогриміли сильні вибухи.
Оновлено 02:15. Наразі повітряна тривога тримає в залізних обіймах південні області України, а саме:
- Миколаївську,
- Дніпропетровську,
- Херсонську,
- Запорізьку.
Нагадаємо, що в Хмельницькій області ввечері, 29 жовтня, також лунали вибухи. В області працювала ППО.
Також ми писали, що вибухи лунали і в Черкаській області 29 жовтня близько 23:10. Ймовірно українські військові збивали ворожі БпЛА, що й було наслідком звуків.
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