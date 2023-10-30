Вибухи в Дніпрі зараз 30 жовтня — атака крилатих ракет

Дим після вибуху вночі за містом. Фото: EPA

Вибухи в Дніпрі зараз, 30 жовтня, прогриміли близько 02:00. В області оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Про це повідомляють соцмережі.

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Вибухи в Дніпрі зараз 30 жовтня

Оновлено 02:10. За даними моніторингових пабліків, у Дніпрі прогриміли сильні вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "24 Канал"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр. Инфо"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"

Оновлено 02:15. Наразі повітряна тривога тримає в залізних обіймах південні області України, а саме:

Миколаївську,

Дніпропетровську,

Херсонську,

Запорізьку.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Хмельницькій області ввечері, 29 жовтня, також лунали вибухи. В області працювала ППО.

Також ми писали, що вибухи лунали і в Черкаській області 29 жовтня близько 23:10. Ймовірно українські військові збивали ворожі БпЛА, що й було наслідком звуків.