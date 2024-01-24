В Днепре обломки ракет упали на предприятие, есть раненый, — ОВА
Оккупанты атаковали Днепр и область сегодня, 24 января. В результате был ранен один человек.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Последствия вражеской атаки на Днепропетровскую область 24 января
По его словам, обломки ракет упали на одно из предприятий в Днепре. В результате этого был ранен 38-летний мужчина.
"У него черепно-мозговая травма, контузия и перелом. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести", — добавил Лысак.
Кроме того, в результате вражеской атаки повреждено здания и технику.
В Днепропетровской области силы ПВО из ПВК "Восток" уничтожили две вражеские ракеты. Они были сбиты над Днепровским районом.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре раздался громкий взрыв сегодня, 24 января. При этом воздушная тревога в области не объявлялась.
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