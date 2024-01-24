В Днепре обломки ракет упали на предприятие, есть раненый, — ОВА

Последствия российских обстрелов в Днепропетровской области. Иллюстративное фото: Сергей Лысак

Оккупанты атаковали Днепр и область сегодня, 24 января. В результате был ранен один человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Последствия вражеской атаки на Днепропетровскую область 24 января

По его словам, обломки ракет упали на одно из предприятий в Днепре. В результате этого был ранен 38-летний мужчина.

"У него черепно-мозговая травма, контузия и перелом. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести", — добавил Лысак.

Кроме того, в результате вражеской атаки повреждено здания и технику.

В Днепропетровской области силы ПВО из ПВК "Восток" уничтожили две вражеские ракеты. Они были сбиты над Днепровским районом.

Скриншот сообщения из Telegram Сергея Лисака

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре раздался громкий взрыв сегодня, 24 января. При этом воздушная тревога в области не объявлялась.