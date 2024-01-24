У Дніпрі уламки ракет впали на підприємство, є поранений, — ОВА

Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині. Ілюстративне фото: Сергій Лисак

Окупанти атакували Дніпро та область сьогодні, 24 січня. Внаслідок цього було поранено одну людину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровську область 24 січня

За його словами, уламки ракет впали на одне з підприємств в Дніпрі. Внаслідок цього було поранено 38-річного чоловіка.

"У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелом. Він у лікарні в стані середньої тяжкості", — додав Лисак.

Крім того, внаслідок ворожої атаки є пошкодження будівлі і техніки.

Водночас у Дніпропетровській області сили ППО з ПвК "Схід" знищили дві ворожі ракети. Їх було збито над Дніпровським районом.

Скриншот допису з Telegram Сергія Лисака

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Дніпрі пролунав гучний вибух сьогодні, 24 січня. При цьому повітряна тривога в області не оголошувалася.