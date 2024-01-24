У Дніпрі уламки ракет впали на підприємство, є поранений, — ОВА
Окупанти атакували Дніпро та область сьогодні, 24 січня. Внаслідок цього було поранено одну людину.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровську область 24 січня
За його словами, уламки ракет впали на одне з підприємств в Дніпрі. Внаслідок цього було поранено 38-річного чоловіка.
"У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелом. Він у лікарні в стані середньої тяжкості", — додав Лисак.
Крім того, внаслідок ворожої атаки є пошкодження будівлі і техніки.
Водночас у Дніпропетровській області сили ППО з ПвК "Схід" знищили дві ворожі ракети. Їх було збито над Дніпровським районом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Дніпрі пролунав гучний вибух сьогодні, 24 січня. При цьому повітряна тривога в області не оголошувалася.
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