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У Дніпрі уламки ракет впали на підприємство, є поранений, — ОВА

24 січня 2024 15:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Дніпрі уламки ракет впали на підприємство, є поранений, — ОВА
Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині. Ілюстративне фото: Сергій Лисак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Окупанти атакували Дніпро та область сьогодні, 24 січня. Внаслідок цього було поранено одну людину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Наслідки ворожої атаки на Дніпропетровську область 24 січня

За його словами, уламки ракет впали на одне з підприємств в Дніпрі. Внаслідок цього було поранено 38-річного чоловіка.

"У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелом. Він у лікарні в стані середньої тяжкості", — додав Лисак.

Крім того, внаслідок ворожої атаки є пошкодження будівлі і техніки. 

Водночас у Дніпропетровській області сили ППО з ПвК "Схід" знищили дві ворожі ракети. Їх було збито над Дніпровським районом.

збиття ракет
Скриншот допису з Telegram Сергія Лисака

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Дніпрі пролунав гучний вибух сьогодні, 24 січня. При цьому повітряна тривога в області не оголошувалася.

Дніпропетровська область
окупанти
ракета
ППО
війна в Україні
Росія

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