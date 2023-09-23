В Днепре взрывы: ракетная угроза
23 сентября 2023 03:40
обновлено: 03:52
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
В Днепре сегодня ночью, 23 сентября, прогремели взрывы. На тот момент в области не была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные паблики.
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