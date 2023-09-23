В Днепре взрывы: ракетная угроза

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

В Днепре сегодня ночью, 23 сентября, прогремели взрывы. На тот момент в области не была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные паблики.

Читайте также:

Обновлено 03:42. В Днепре раздались взрывы.

Источник: t.me/dnipro_now

Обновлено 03:47. Местные СМИ отмечают, что, вероятно, для атаки по городу враг использовал ракетный комплекс Искандер-М.

Источник: Днепр Инфо

Обновлено 03:50. В Днепропетровской области звучит отбой тревоги. Воздушные силы сообщают, что опасность миновала. Однако Запорожская область остается "красной".

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...