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В Днепре взрывы: ракетная угроза

23 сентября 2023 03:40
обновлено: 03:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Днепре взрывы: ракетная угроза
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Днепре сегодня ночью, 23 сентября, прогремели взрывы. На тот момент в области не была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные паблики.

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Обновлено 03:42. В Днепре раздались взрывы.

Взрывы в Днепре
Источник: t.me/dnipro_now

Обновлено 03:47. Местные СМИ отмечают, что, вероятно, для атаки по городу враг использовал ракетный комплекс Искандер-М.

Взрывы в Днепре
Источник: Днепр Инфо

Обновлено 03:50. В Днепропетровской области звучит отбой тревоги. Воздушные силы сообщают, что опасность миновала. Однако Запорожская область остается "красной".

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 23 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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