У Дніпрі вибухи: ракетна загроза

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

У Дніпрі сьогодні вночі, 23 вересня, прогриміли вибухи. На той момент в області не було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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