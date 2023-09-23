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У Дніпрі вибухи: ракетна загроза

23 вересня 2023 03:40
оновлено: 03:52
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Інна Буряк
редактор
У Дніпрі вибухи: ракетна загроза
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Дніпрі сьогодні вночі, 23 вересня, прогриміли вибухи. На той момент в області не було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Оновлено 03:42. У Дніпрі пролунали вибухи.

Вибухи в Дніпрі
Джерело: t.me/dnipro_now

Оновлено 03:47. Місцеві ЗМІ зазначають, що ймовірно для атаки по місту ворог використав ракетний комплекс Іскандер-М.

Вибухи в Дніпрі
Джерело: Днепр Инфо

Оновлено 03:50. Наразі в Дніпропетровській області звучить відбій тривоги. Повітряні сили повідомляють, що небезпека минула. Однак Запорізька область лишається "червоною".

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 23 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

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