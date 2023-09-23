У Дніпрі вибухи: ракетна загроза
23 вересня 2023 03:40
оновлено: 03:52
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
У Дніпрі сьогодні вночі, 23 вересня, прогриміли вибухи. На той момент в області не було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Читайте також:
Оновлено 03:42. У Дніпрі пролунали вибухи.
Оновлено 03:47. Місцеві ЗМІ зазначають, що ймовірно для атаки по місту ворог використав ракетний комплекс Іскандер-М.
Оновлено 03:50. Наразі в Дніпропетровській області звучить відбій тривоги. Повітряні сили повідомляють, що небезпека минула. Однак Запорізька область лишається "червоною".
Оновлюється...