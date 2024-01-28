В Днепропетровской ОВА прокомментировали взрывы во время последней тревоги
Во время последней воздушной тревоги в Днепропетровской области раздались взрывы. Украинские военные приземлили российскую крылатую ракету.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Взрывы в Днепропетровской области
По словам Лысака, российскую ракету уничтожили в Днепровском районе.
"В Днепровском районе защитниками из ПвК "Восток" была уничтожена вражеская крылатая ракета", — рассказал он.
Напомним, сегодня ночью, 28 января, российские оккупанты снова атаковали Украину. Под вражеским ударом находились гражданские объекты и критическая инфраструктура в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.
Также мы писали, что российские оккупанты почти полностью уничтожили Берислав в Херсонской области. Каждый день город оказывается под ударом врага.
Добавим, российские захватчики обстреляли Харьковскую область. Очередная атака врага произошла вчера, 27 января.
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