В Днепропетровской ОВА прокомментировали взрывы во время последней тревоги

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Фото: скриншот

Во время последней воздушной тревоги в Днепропетровской области раздались взрывы. Украинские военные приземлили российскую крылатую ракету.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По словам Лысака, российскую ракету уничтожили в Днепровском районе.

"В Днепровском районе защитниками из ПвК "Восток" была уничтожена вражеская крылатая ракета", — рассказал он.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 28 января, российские оккупанты снова атаковали Украину. Под вражеским ударом находились гражданские объекты и критическая инфраструктура в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Также мы писали, что российские оккупанты почти полностью уничтожили Берислав в Херсонской области. Каждый день город оказывается под ударом врага.

Добавим, российские захватчики обстреляли Харьковскую область. Очередная атака врага произошла вчера, 27 января.