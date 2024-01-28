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В Днепропетровской ОВА прокомментировали взрывы во время последней тревоги

28 января 2024 13:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Днепропетровской ОВА прокомментировали взрывы во время последней тревоги
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во время последней воздушной тревоги в Днепропетровской области раздались взрывы. Украинские военные приземлили российскую крылатую ракету.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По словам Лысака, российскую ракету уничтожили в Днепровском районе.

"В Днепровском районе защитниками из ПвК "Восток" была уничтожена вражеская крылатая ракета", — рассказал он.

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 28 января, российские оккупанты снова атаковали Украину. Под вражеским ударом находились гражданские объекты и критическая инфраструктура в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Также мы писали, что российские оккупанты почти полностью уничтожили Берислав в Херсонской области. Каждый день город оказывается под ударом врага.

Добавим, российские захватчики обстреляли Харьковскую область. Очередная атака врага произошла вчера, 27 января.

война
взрыв
Днепропетровская область
обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
ракеты

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