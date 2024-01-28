Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Дніпропетровській ОВА прокоментували вибухи під час останньої тривоги arrow

У Дніпропетровській ОВА прокоментували вибухи під час останньої тривоги

28 січня 2024 13:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дніпропетровській ОВА прокоментували вибухи під час останньої тривоги
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під час останньої повітряної тривоги у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Українські військові приземлили російські крилату ракету.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Вибухи у Дніпропетровській області

За словами Лисака, російську ракету знищили в Дніпровському районі. 

"В Дніпровському районі захисниками з ПвК "Схід" було знищено ворожу крилату ракету", — розповів він.

null
Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 28 січня, російські окупанти знову атакували Україну. Під ворожим ударом були цивільні об’єкти та критична інфраструктура в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Також ми писали, що російські окупанти майже повністю знищили Берислав у Херсонській області. Щодня місто опиняється під ударом ворога.

Додамо, російські загарбники обстріляли Харківську область. Чергова атака ворога сталася вчора, 27 січня.

війна
вибух
Дніпропетровська область
обстріли
окупанти
повітряна тривога
ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі