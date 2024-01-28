У Дніпропетровській ОВА прокоментували вибухи під час останньої тривоги

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Фото: скриншот

Під час останньої повітряної тривоги у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Українські військові приземлили російські крилату ракету.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За словами Лисака, російську ракету знищили в Дніпровському районі.

"В Дніпровському районі захисниками з ПвК "Схід" було знищено ворожу крилату ракету", — розповів він.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 28 січня, російські окупанти знову атакували Україну. Під ворожим ударом були цивільні об’єкти та критична інфраструктура в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Також ми писали, що російські окупанти майже повністю знищили Берислав у Херсонській області. Щодня місто опиняється під ударом ворога.

Додамо, російські загарбники обстріляли Харківську область. Чергова атака ворога сталася вчора, 27 січня.