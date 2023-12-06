Дым в воздухе в результате взрыва: Фото: донецкие телеграмм-каналы

Во временно оккупированном Донецке раздаются громкие взрывы. В сети распространили видео, где видно, как большое количество черного дыма поднимается в воздух.

Об этом сообщают донецкие телеграммы-каналы.

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Взрывы в Донецке 6 декабря

Сегодня, 6 декабря, в Донецке раздалось несколько взрывов. Горожане слышали мощные попадания, в результате которых над городом поднялся густой черный дым.

По информации донецких телеграмм-каналов, случилась атака Буденновского района города. Из видео ясно, что взрыв был сильным, потому что дым распространяется по всему городу.

Напомним, 5 декабря, силы ПВО в небе над Черным морем сбили вражеский бомбардировщик, собиравшийся атаковать Одесскую область. В российских соцсетях подтверждают эту информацию и сообщают о смерти пилотов.

Добавим, ВС РФ обстреляли группу энергетиков, работавших в Донецкой области. Ранен один из работников.