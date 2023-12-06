В Донецке раздаются громкие взрывы
Во временно оккупированном Донецке раздаются громкие взрывы. В сети распространили видео, где видно, как большое количество черного дыма поднимается в воздух.
Об этом сообщают донецкие телеграммы-каналы.
Взрывы в Донецке 6 декабря
Сегодня, 6 декабря, в Донецке раздалось несколько взрывов. Горожане слышали мощные попадания, в результате которых над городом поднялся густой черный дым.
По информации донецких телеграмм-каналов, случилась атака Буденновского района города. Из видео ясно, что взрыв был сильным, потому что дым распространяется по всему городу.
Напомним, 5 декабря, силы ПВО в небе над Черным морем сбили вражеский бомбардировщик, собиравшийся атаковать Одесскую область. В российских соцсетях подтверждают эту информацию и сообщают о смерти пилотов.
Добавим, ВС РФ обстреляли группу энергетиков, работавших в Донецкой области. Ранен один из работников.
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