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У Донецьку лунають гучні вибухи

6 грудня 2023 15:49
оновлено: 16:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У тимчасово окупованому Донецьку лунають гучні вибухи.
Дим у повітрі внаслідок вибуху: Фото: донецькі телеграм-канали
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У тимчасово окупованому Донецьку лунають гучні вибухи. У мережі поширили відео, на якому видно, як велика кількість чорного диму підіймається у повітря.

Про це повідомляють донецькі телеграм-канали.

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Вибухи у Донецьку 6 грудня

Сьогодні, 6 грудня, у Донецьку пролунало кілька вибухів. Містяни чули потужні влучання, внаслідок яких над містом піднявся чорний густий дим.

За інформацією донецьких телеграм-каналів відбулася атака Буденнівського району міста. З відео зрозуміло, що вибух був сильним, тому що дим поширюється по всьому місту.

Нагадаємо, 5 грудня, сили ППО у небі над Чорним морем збили ворожий бомбардувальник, який збирався атакувати Одеську область. У російських соцмережах підтверджують цю інформацію та повідомляють про смерть пілотів. 

Додамо, ЗС РФ обстріляли групу енергетиків, які працювали в Донецькій області. Поранено одного з працівників.

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