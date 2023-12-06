Дим у повітрі внаслідок вибуху: Фото: донецькі телеграм-канали

У тимчасово окупованому Донецьку лунають гучні вибухи. У мережі поширили відео, на якому видно, як велика кількість чорного диму підіймається у повітря.

Про це повідомляють донецькі телеграм-канали.

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Вибухи у Донецьку 6 грудня

Сьогодні, 6 грудня, у Донецьку пролунало кілька вибухів. Містяни чули потужні влучання, внаслідок яких над містом піднявся чорний густий дим.

За інформацією донецьких телеграм-каналів відбулася атака Буденнівського району міста. З відео зрозуміло, що вибух був сильним, тому що дим поширюється по всьому місту.

Нагадаємо, 5 грудня, сили ППО у небі над Чорним морем збили ворожий бомбардувальник, який збирався атакувати Одеську область. У російських соцмережах підтверджують цю інформацію та повідомляють про смерть пілотів.

Додамо, ЗС РФ обстріляли групу енергетиків, які працювали в Донецькій області. Поранено одного з працівників.